Estrada Paraty-Cunha, uma das pistas o fluxo segue em meia pistaDivulgação/reprodução rede social

Publicado 28/12/2024 18:11

Paraty – O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER), realizou nesta quinta-feira, (26), uma vistoria e intervenção no trecho, da Estrada Paraty-Cunha, onde parte da pista cedeu devido as fortes chuvas que atingiram o município nesta semana.

O Departamento responsável pela manutenção da estrada reforçou a sinalização, instalou uma mureta para redirecionar água, utilizou lona para prevenir encharcamento e programou obras emergenciais para as próximas semanas.

Motoristas devem ficar atentos, o tráfego opera em meia pista. Como a costa verde está desde o Natal com períodos de chuvas, fortes e moderadas, carregadas de vento, atenção redobrada, nesta época de final de ano e férias, cujo fluxo de veículos para cidades do litoral é intenso.