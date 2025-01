Material apreendido pela PM no Corumbê com três homens da facção criminosa que atua no estado - Divulgação/PM

Material apreendido pela PM no Corumbê com três homens da facção criminosa que atua no estadoDivulgação/PM

Publicado 15/01/2025 17:06 | Atualizado 15/01/2025 17:08

Paraty - Policiais Militares da 2ª CIPM, prenderam nessa terça-feira (14), o responsável pela facção Comando Vermelho no bairro Várzea do Corumbê, em Paraty, na costa verde, e outros dois comparsas. Eles estavam em um barraco abandonado, usado para embalar drogas e comercializar na cidade. O local foi cercado pela PM, após denúncia anônima, encaminhada ao Disque Denúncia. Os três suspeitos detidos, foram encaminhados à 167ª DP. Segundo a PM as informações sobre tráfico de entorpecentes e a possível localização dos envolvidos, foram encaminhadas ao Disque Denúncia 0300 253 1177. A partir daí uma operação da Polícia Militar foi montada, para desarticular a organização criminosa que atua na cidade. Os agentes foram ao bairro Várzea do Corumbê, onde prenderam o responsável pela facção Comando Vermelho e dois outros suspeitos em um barraco abandonado usado para embalar drogas.



Foram apreendidos no interior do barraco: 197 pedras de crack, 120 pedaços de maconha, 50 ziplocs de cocaína, 48 ziplocs de haxixe, 27 tabletes de maconha, 15 Tabletes de maconha, 16 ziplocs de skank, 11 frascos de skank, 10 Pedras de Crack, 05 Ziplocs de Skank, com preços já na embalagem entre R$20 e R$ 50, 02 aparelhos de celular, 01 balança de precisão e R$ 42,00 em espécie, entre outros materiais usadas na embalagem dos entorpecentes.



Os acusados foram levados a 167ª DP, onde permaneceram presos .

Relatar erro

Você pode gostar