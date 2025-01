Motoristas passaram sufoco na noite de ontem em Paraty - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 09/01/2025 12:39

Paraty - A forte chuva que caiu, ontem (8), no estado, atingindo a região da costa verde, trouxe transtornos para comerciantes e moradores de Paraty/RJ. Ruas alagadas, e queda de árvores na Rio-Santos e no Corumbê, foram as principais ocorrências. Não há até o momento, segundo o município, desabrigados ou desalojados.

Segundo a prefeitura bairros como: Corisco, Ponte Branca, Pantanal, Boa Vista, Laranjeiras, Barra Grande, Praia Grande, Independência e Novo Horizonte, foram os mais atingidos com o temporal que começou no final da tarde dessa quarta (8) e entrou pela madrugada de hoje (9).

Galhos de árvores caíram na avenida Roberto Silveira, no bairro Patatiba, que foram removidos pela prefeitura, desobstruindo a avenida. Não houve feridos. Na altura do bairro Corumbê, houve queda de uma árvore na Rodovia Rio-Santos, no km 418. A pista ficou fechada e só foi liberada na madrugada, quando o arbusto foi totalmente removido. No bairro também houve registro de queda de árvore na rua da Fama.

A Defesa Civil da cidade continua em alerta por conta da possibilidade de novos temporais, já que continua chovendo desde cedo nesta quinta-feira,com menos intensidade e por períodos, em toda a costa verde. O órgão alerta que em caso de emergência basta ligar 199 ou 193 Corpo de Bombeiros.