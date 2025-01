Paraty - A cidade de Paraty, na costa verde, já respira carnaval. Tradicionais blocos da cidade estão se preparando para a maior festa da folia na região. Na última quinta-feira (18), começaram os ensaios. O bloco “Vamos que Tô” afinou os tamborins, dando uma palinha do que a população e visitantes podem esperar para os cinco dias de folia, "alegria e muita animação" não vão faltar neste carnaval de 2025.

Mulheres dão um show a parte na bateria do " Vamos que Tô " Divulgação/ reprodução rede social

O bloco “Vamos que Tô”, o maior do município, foi fundado em 09 de fevereiro de 1980, e chega aos 45 anos, no próximo mês, fazendo a alegria dos foliões e arrastando uma multidão pelas ruas da cidade, ao longo de mais de quatro décadas.Os visitantes e moradores já podem conferir os ensaios de carnaval, todas as terças e quintas, às 19h, no CINE+ Paraty, localizado na Avenida Roberto Silveira, 687 , no centro de Paraty.