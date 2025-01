Drogas encontradas com o jovem preso no "Gorete", Ilha das Cobras - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 20/01/2025 21:14 | Atualizado 20/01/2025 21:17

Paraty - Um jovem identificado por Wesley Grogião Barbosa (19), foi preso pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (20), na rua 1º de Maio, s/n, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na costa verde. Ele foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Com o jovem a PM apreendeu; 74 papelotes de cocaína, com etiqueta e descrição de uma facção atuante no estado, com ramificação na cidade histórica, 03 endolas de maconha, e 01 celular.

Segundo a Polícia, a caça ao jovem começou após informações do Disque Denúncia, encaminhadas a equipe da Ala Bravo, que deslocou-se até o bairro Ilha das Cobras para averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes na localidade conhecida como “Gorete”.

Ao chegarem no local indicado, os agentes avistaram uma pessoa em atitude suspeita, que, ao perceber a presença policial, tentou fugir, sem sucesso. A área já estava cercada pela polícia. Durante a abordagem, foi encontrado com o detido, drogas em seu bolso e ao ser questionado, o indivíduo, admitiu ser integrante do tráfico local, chegando a declarar que exerce a função de “vapor”. Diante das evidências e da materialidade do fato, foi dada voz de prisão a Wesley, que também foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Ele foi conduzido à 167ª DP, onde os fatos foram registrados. O detido vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com agravante, tendo em vista, que o local da abordagem era próximo a uma creche municipal.



A polícia pede a população de Paraty que denuncie qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.