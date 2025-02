Apreensão na comunidade Ilha das Cobras - Divulgação/reprodução Polícia Militar

Publicado 31/01/2025 20:48 | Atualizado 31/01/2025 20:48

Paraty – Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com apoio do serviço de inteligência, apreenderam nessa quinta-feira (30), dois menores, drogas e uma pistola, em um local identificado como ponto de tráfico de drogas, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, na costa verde. O material e os adolescentes foram encaminhados à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Durante a abordagem a dois suspeitos, adolescentes, foram apreendidos e junto com eles; uma pistola calibre 9mm, nove munições, cinco carregadores de pistola, um porta carregador duplo, quatro tabletes grandes de maconha, 20 tabletes pequenos, 30 tiras de maconha, 440 tiras de maconha, 2.000 comprimidos de ecstasy, 1.118 pedras de crack, 153 ziplocks de cocaína, 48 Eppendorfs de cocaína, 15 ziplocks de cocaína, frascos de loló, aparelhos de celular, balanças de precisão e R$ 30,00 em espécie.

Além de materiais para endolar as drogas. Os suspeitos foram apreendidos e levados para a 167ª DP, e estão à disposição da Vara da Infância e Juventude.