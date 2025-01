Momento em que a lancha afunda, o segundo tripulante se prepara para pular no mar - Divulgação/reprodução rede social

Momento em que a lancha afunda, o segundo tripulante se prepara para pular no marDivulgação/reprodução rede social

Publicado 26/01/2025 18:51

Paraty - Uma lancha naufragou na tarde desse sábado (25), na Ilha da Cotia, em Paraty, na costa verde. A embarcação, que saiu da Marina Porto Imperial, no momento do acidente estava com duas pessoas a bordo, sendo um tripulante e um passageiro. Não houve feridos. Eles foram resgatados com vida.

A lancha partiu com objetivo de realizar um passeio turístico. As duas pessoas que estavam a bordo no momento do naufrágio saíram sem ferimentos e foram resgatadas por uma lancha que estava nas proximidades.



Uma equipe de Inspeção Naval da AgParaty foi acionada e certificou que não há riscos à segurança da navegação e que não houve poluição hídrica. O proprietário foi notificado para reflutuar e remover a embarcação.



Segundo informações da Marinha, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do caso.



A Marinha disponibiliza os telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (24) 98123-6056 (diretamente com a Agência da Capitania dos Portos em Paraty).