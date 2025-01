Futevôlei Praia do Pontal - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 26/01/2025 18:32

Paraty - Calor, férias, lazer e esporte marcam o mês de janeiro em Paraty, na costa verde. A prefeitura programou atividades ao ar livre para todas as idades. A programação prossegue até o dia primeiro de fevereiro. O palco montado, Praia do Pontal.

O final de semana foi marcado pelo campeonato de futevôlei, na estrutura montada na Praia do Pontal. Para a modalidade, houve recorde de inscrições. Os vencedores de cada modalidade serão premiados com troféus.

O projeto garante atividades para terceira idade com ginástica e funcional a noite. No local acontece também o projeto Botinho do Corpo de Bombeiros, a colônia de férias do CBMERJ termina no final deste mês).