Esgoto caindo no riacho em São GonçaloDivulgação/ Disque Denúncia

Publicado 31/01/2025 21:11 | Atualizado 31/01/2025 21:12

Paraty - A Polícia Ambiental identificou despejo irregular de esgoto em um riacho localizado na cidade histórica de Paraty, na costa verde, com ajuda do Disque Denúncia, 0300 253 1177. Ninguém foi preso e a ocorrência registrada na delegacia.



De posse das informações, Policiais Militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, em diligência, se deslocaram nessa quinta-feira,(30), na estrada de São Gonçalo, no bairro Tarituba, onde flagraram o crime de poluição.



Os agentes observaram uma água escura com forte odor de esgoto saindo de forma corrente, por um cano de 250 mm de diâmetro ao lado, indo diretamente a um riacho ao lado oposto de algumas residências, sendo que o cano existente passa por baixo da via asfaltada, impossibilitando saber de qual residência estaria saindo o esgoto.

Por estar em desacordo com o artigo da lei 9605/98, os policiais si dirigiram à 167ª DP. Como a distrital estava sem sistema, a equipe da UPAm se deslocou à cidade vizinha, Angra dos Reis, onde foi feito o registro na 166ª DP.



Dados do programa Linha Verde mostram aumento de 300% de participação popular nas denúncias de crimes ambientais, comparando janeiro de 2024 e janeiro de 2025, subindo de 7 para 28 denúncias.



Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).