Apreensão na tarde de ontem no bairro Condado, após confronto com traficantes - Divulgação/PM

Publicado 25/02/2025 11:48

Paraty - Um preso e outro baleado, que não resistiu e morreu no hospital, além de um fuzil de guerra, drogas e uma moto apreendidos. Este foi o saldo de uma operação da Polícia Militar, no final da tarde dessa segunda-feira (24), no bairro Condado, em Paraty, na costa verde.

A ação dos agentes da 2ª CIPM, se deu após denúncia anônima de que traficantes estariam armados circulando e vendendo drogas pelas ruas do bairro. Uma equipe foi até a avenida Aloísio de Castro, no bairro Condado, dominado pelo comando que atua no estado do Rio, por volta das 17h, quando constatou a veracidade da informação.

Ao chegar no local a PM foi recebida a tiros e revidou. No confronto um homem foi preso e outro baleado. O ferido foi socorrido pelos policiais, e levado para o hospital Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Ele tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Araruama, e teria fugido do presídio onde cumpria pena por tráfico de drogas e furto.

O outro preso, portava um fuzil colt calibre 5.56, grande quantidade de drogas e uma moto, que foram apreendidos. Ele e o material apreendido encaminhados à 167ª DP.