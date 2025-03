Biclicleta usada pelo homem de 59 anos que morreu atropelado no km558, Barra Grande - Divulgação/Rede Social

Publicado 20/03/2025 08:44

Paraty - Um homem (59, morreu ao ser atropelado por um veículo, quando pilotava uma bicicleta na Rio-Santos, no km 558, na altura de Barra Grande, em Paraty, na costa verde. O acidente foi na tarde dessa quarta-feira,(19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remoção do corpo da vítima, para o IML de Angra dos Reis, cidade vizinha, por volta das 15h42. Não se sabe a dinâmica do acidente. Na cena, a bicicleta deitada no asfalto e o corpo da vítima próximo. Segundo a CCR RioSP não houve necessidade de interromper o trânsito que foi controlado pela equipe no sistema siga e pare, até a liberação da perícia.

O corpo da vítima será liberado e levado de volta a Paraty, onde será sepultado.