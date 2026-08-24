Polícia Ambiental na área degradadaDivulgação/Disque Denúncia
Polícia constata crime ambiental na Cachoeira do Belina
Nove denúncias levaram agentes ao local, onde foram identificados corte de árvores, área demarcada para obra e construção irregular
Homem é preso com mais de 200 porções de drogas durante ação em Paraty
Abordagem ocorreu às margens da Rio-Santos, no bairro Taquari; PM apreendeu cocaína, maconha e dinheiro e levou suspeito à delegacia
Paraty celebra 44º Festival da Cachaça com tradição e sabor
Evento gratuito reúne história, alambiques tradicionais, gastronomia caiçara e shows em celebração à cultura de Paraty
Paraty suspende aulas após alerta de vendaval nesta sexta-feira
Medida preventiva vale para toda a rede municipal e busca preservar a segurança de alunos e profissionais diante da previsão de ventos fortes
Festival da Cachaça, Cultura e Sabores começa em Paraty
Evento gratuito acontece de 20 a 23 de agosto, no Areal do Pontal, com shows, gastronomia, cultura caiçara e valorização dos alambiques
Paraty debate acessibilidade no Centro Histórico sem perder patrimônio
Prefeitura, IPHAN e Instituto Pedra estudam soluções para preservar o calçamento e a arquitetura colonial, UNESCO
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