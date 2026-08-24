Polícia Ambiental na área degradada - Divulgação/Disque Denúncia

Polícia Ambiental na área degradadaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 24/08/2026 16:01

Paraty - A Polícia Militar Ambiental constatou irregularidades ambientais nas imediações da Cachoeira do Belina, na Várzea do Corumbê, em Paraty, na Costa Verde. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (24), após o Programa Linha Verde, do Disque Denúncia, receber pelo menos nove denúncias sobre possíveis crimes ambientais na região desde a última sexta-feira (21).

Cachoeira do Belina Divulgação/Disque Denúncia

De acordo com os agentes, durante a fiscalização foram identificados cortes de diversas árvores de pequeno e médio portes no interior de uma área de preservação permanente (APP). No local, também havia um gabarito demarcado por estacas, indicando o início de uma possível construção, além de um galpão de madeira e telhas que, segundo a avaliação dos policiais, poderia ser utilizado para armazenar ferramentas da obra.

A equipe realizou patrulhamento na área na tentativa de identificar os possíveis responsáveis pelas intervenções, mas ninguém foi localizado. Os policiais destacaram ainda que, além de ser uma área de preservação permanente, o local é considerado patrimônio paisagístico e turístico de Paraty.

Área de preservação permanente Corumbê Divulgação/Disque Denúncia

Diante das irregularidades encontradas, a ocorrência foi encaminhada para a 167ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada com base no artigo 39 da Lei Federal nº 9.605/98, que trata de crimes contra a flora. Uma perícia deverá ser realizada posteriormente.

Denúncias ambientais

Dados do Programa Linha Verde apontam que, desde o início de 2026, foram cadastradas 201 denúncias de crimes ambientais em Paraty. Desse total, 73 estão relacionadas a desmatamento florestal, 52 à extração irregular de árvores e 48 a construções irregulares.

A população pode denunciar crimes ambientais 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177. Os números também possuem WhatsApp com anonimização dos dados dos denunciantes.

As denúncias podem ainda ser feitas pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, pelo site do Disque Denúncia ou pela página do Linha Verde no Facebook.