Festival da Cachaça em ParatyDivulgação/PMP
18h30 – Jongo do Quilombo Campinho
19h – DJ Vinicius
20h – Cirandeiros Caiçaras
22h – Sandra Sá
15h30 – Samba da Benção
18h – Cortejo Banda de Pífano
18h – Grupo Dança e Arte
19h – DJ Ferrari
19h30 – Nós Destinos do Forró
22h – João Ramalho
16h – Cortejo Maracatu Tira Mofô
16h30 – Grupo Samba de Rosena
18h – Chega Mais
19h – DJ Marino
19h30 – Igor Yamas e Banda
22h – Marvvila
16h – Cortejo Carnaciranda
17h – Grupo Soul Batuque
19h – DJ Mello
20h – Ciranda Elétrica
22h – Rastapé.
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