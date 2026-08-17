Festival da Cachaça em ParatyDivulgação/PMP

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Jaciara Santos
Paraty - A cidade de Paraty na Costa Verde recebe, entre os dias 20 e 23 de agosto, mais uma edição do tradicional Festival da Cachaça, Cultura e Sabores. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Areal do Pontal e reunirá produtores de cachaça, gastronomia regional, manifestações culturais e atrações musicais.
A abertura oficial acontece na quinta-feira (20). Durante os quatro dias, alambiques da região estarão presentes para apresentar e comercializar seus produtos, valorizando uma tradição que faz parte da história de Paraty desde o século XVI.
Além da degustação das cachaças produzidas no município, o festival contará com praça de alimentação, espaço de convivência e área para shows. De sexta-feira (21) a domingo (23), a partir das 10h, também serão realizadas aulas-show e bate-papos sobre produção, cultura e gastronomia.
Realizado desde 1983, quando recebeu o nome de Festival da Pinga, o evento está entre os mais tradicionais de Paraty e busca destacar a produção artesanal da bebida e as manifestações culturais locais. A programação também reforça a identidade gastronômica do município, reconhecido em 2017 pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia. Em 2019, Paraty passou a integrar a lista de Patrimônio Mundial.
Os alambiques participantes terão ainda atividades próprias, com visitação, apresentação dos métodos tradicionais de produção e comercialização. A cachaça produzida em Paraty também possui reconhecimento de origem: em 2020, recebeu o selo de Indicação de Procedência, posteriormente elevado à Denominação de Origem.
Programação
Quinta-feira (20)
18h – Cortejo Batucador Maluco
18h30 – Jongo do Quilombo Campinho
19h – DJ Vinicius
20h – Cirandeiros Caiçaras
22h – Sandra Sá
Sexta-feira (21)
13h – DJ Gabriel Santos
15h30 – Samba da Benção
18h – Cortejo Banda de Pífano
18h – Grupo Dança e Arte
19h – DJ Ferrari
19h30 – Nós Destinos do Forró
22h – João Ramalho
Sábado (22)
13h – DJ Vinicius
16h – Cortejo Maracatu Tira Mofô
16h30 – Grupo Samba de Rosena
18h – Chega Mais
19h – DJ Marino
19h30 – Igor Yamas e Banda
22h – Marvvila
Domingo (23)
13h – DJ Borel
16h – Cortejo Carnaciranda
17h – Grupo Soul Batuque
19h – DJ Mello
20h – Ciranda Elétrica
22h – Rastapé.

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