Festival da Cachaça em Paraty - Divulgação/PMP

Festival da Cachaça em ParatyDivulgação/PMP

Publicado 17/08/2026 11:54 | Atualizado 17/08/2026 11:55

Paraty - A cidade de Paraty na Costa Verde recebe, entre os dias 20 e 23 de agosto, mais uma edição do tradicional Festival da Cachaça, Cultura e Sabores. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Areal do Pontal e reunirá produtores de cachaça, gastronomia regional, manifestações culturais e atrações musicais.

A abertura oficial acontece na quinta-feira (20). Durante os quatro dias, alambiques da região estarão presentes para apresentar e comercializar seus produtos, valorizando uma tradição que faz parte da história de Paraty desde o século XVI.

Além da degustação das cachaças produzidas no município, o festival contará com praça de alimentação, espaço de convivência e área para shows. De sexta-feira (21) a domingo (23), a partir das 10h, também serão realizadas aulas-show e bate-papos sobre produção, cultura e gastronomia.

Realizado desde 1983, quando recebeu o nome de Festival da Pinga, o evento está entre os mais tradicionais de Paraty e busca destacar a produção artesanal da bebida e as manifestações culturais locais. A programação também reforça a identidade gastronômica do município, reconhecido em 2017 pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia. Em 2019, Paraty passou a integrar a lista de Patrimônio Mundial.

Os alambiques participantes terão ainda atividades próprias, com visitação, apresentação dos métodos tradicionais de produção e comercialização. A cachaça produzida em Paraty também possui reconhecimento de origem: em 2020, recebeu o selo de Indicação de Procedência, posteriormente elevado à Denominação de Origem.

Programação

Quinta-feira (20)

18h – Cortejo Batucador Maluco

18h30 – Jongo do Quilombo Campinho

19h – DJ Vinicius

20h – Cirandeiros Caiçaras

22h – Sandra Sá

Sexta-feira (21)

13h – DJ Gabriel Santos

15h30 – Samba da Benção

18h – Cortejo Banda de Pífano

18h – Grupo Dança e Arte

19h – DJ Ferrari

19h30 – Nós Destinos do Forró

22h – João Ramalho

Sábado (22)

13h – DJ Vinicius

16h – Cortejo Maracatu Tira Mofô

16h30 – Grupo Samba de Rosena

18h – Chega Mais

19h – DJ Marino

19h30 – Igor Yamas e Banda

22h – Marvvila

Domingo (23)

13h – DJ Borel

16h – Cortejo Carnaciranda

17h – Grupo Soul Batuque

19h – DJ Mello

20h – Ciranda Elétrica

22h – Rastapé.



