Área degrada em - Divulgação/Polícia Ambiental

Área degrada em Divulgação/Polícia Ambiental

Publicado 06/08/2026 18:12

Paraty - A Polícia Ambiental identificou, nessa quarta-feira (5), uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados com indícios de parcelamento e construções irregulares do solo no bairro Canto Verde, em Paraty, na Costa Verde do Rio.

A fiscalização integra um dos desdobramentos da Operação Protetor dos Biomas Diversos e teve início após informações encaminhadas pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia. Segundo a corporação, durante a vistoria foram encontrados piquetes, cercas e fundações em fase inicial, indicando intervenções no terreno.

A equipe não localizou responsáveis pela área durante a fiscalização. Também não foram encontradas placas ou outras indicações de licenciamento para a atividade. Os agentes realizaram registros fotográficos do local e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Paraty, que ficará responsável pela investigação do caso.



