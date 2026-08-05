Prefeito Zezé (centro) discutindo ações para implantação do Plac - Divulgação/PMP

Prefeito Zezé (centro) discutindo ações para implantação do PlacDivulgação/PMP

Publicado 05/08/2026 16:10

Paraty - O prefeito de Paraty, Zézé Porto, realizou, nesta quarta-feira (5), uma reunião com os secretários municipais e equipes técnicas para integrar informações e fortalecer as ações de elaboração do Plano Local de Ação Climática (PLAC). A cidade tem sido castigada há décadas com as cheias da maré. Em 2025 na Edição da Flip o centro histórico foi inundado

O encontro reuniu representantes de diversas secretarias municipais, equipes técnicas e contou também com a participação da Câmara Municipal de Paraty, ampliando o diálogo entre os diferentes setores envolvidos na construção do plano.

O PLAC é um importante instrumento de planejamento estratégico que reúne ações para reduzir vulnerabilidades, fortalecer a prevenção, ampliar a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos e promover o desenvolvimento sustentável do município.

A reunião integra as etapas de elaboração do plano e antecede a primeira oficina participativa do PLAC, que contará com a participação do poder público, instituições parceiras e representantes da sociedade civil. O objetivo é garantir que as estratégias sejam construídas de forma colaborativa e alinhadas às necessidades e características de Paraty.

A iniciativa é desenvolvida em parceria entre a Prefeitura de Paraty, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) e o ICLEI, parceiro implementador do projeto.