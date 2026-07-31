Paraty se destaca em Saúde e Educação - Divulgação/PMP

Paraty se destaca em Saúde e EducaçãoDivulgação/PMP

Publicado 31/07/2026 13:25 | Atualizado 31/07/2026 13:26

Paraty – Paraty conquistou a 4ª colocação entre as cidades de pequeno porte da Região Sudeste no indicador de Aplicação em Saúde e Educação. O resultado faz parte de um levantamento inédito publicado pela revista VEJA Negócios, com metodologia desenvolvida pela agência de classificação de risco Austin Rating.

Paraty oitava cidade em qualidade de vida segundo a pesquisa Divulgação/PMP

O estudo avaliou mais de 5,5 mil municípios brasileiros por meio do Índice de Inclusão Social e Digital (IISD). A análise utilizou 253 indicadores oficiais de órgãos públicos federais e estaduais para avaliar o desempenho e a evolução da gestão municipal ao longo da última década.

Além do 4º lugar em Aplicação na Saúde e Educação, com nota 10,7277, Paraty também aparece entre os municípios mais bem avaliados em outros indicadores. A cidade ficou em 8º lugar em Qualidade de Vida, com nota 5,0591; em 10º lugar em Capacidade de Pagamento, com 14,7065; em 10º lugar em Indicadores Fiscais Globais, com 38,7821; e em 14º lugar em Habitação, com 9,8788.

Segundo os dados do levantamento, os resultados apontam equilíbrio entre responsabilidade fiscal e investimentos em áreas consideradas essenciais, como Saúde e Educação, além de indicadores relacionados à qualidade de vida e habitação.

Para o prefeito Zezé, o reconhecimento demonstra que o município vem adotando uma política de planejamento e aplicação responsável dos recursos públicos.

-Esse resultado confirma que estamos no caminho certo. Investir em Saúde e Educação é investir nas pessoas. Estar entre as quatro cidades de pequeno porte do Sudeste com melhor desempenho nesse indicador mostra que estamos aplicando os recursos públicos com responsabilidade, planejamento e foco na melhoria da qualidade de vida da nossa população - destacou.

A pesquisa utilizou informações públicas homologadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), DataSUS e ministérios federais. Entre os temas analisados estão gestão fiscal, desenvolvimento social, infraestrutura, habitação, educação, saúde e qualidade de vida.

Reconhecida internacionalmente como Patrimônio Mundial da UNESCO por seu conjunto histórico e sua riqueza ambiental, Paraty passa a se destacar também nos indicadores de gestão pública e desenvolvimento social, segundo os dados apresentados pelo estudo.



