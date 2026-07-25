Debates da Flip - Divulgação/Reprodução Rede Social

Debates da FlipDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 25/07/2026 12:33

Paraty - A Casa República promove, entre os dias 23 e 25 de julho, uma programação de debates sobre democracia, literatura e os principais desafios enfrentados pelo Brasil contemporâneo durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Em sua quinta edição, o espaço reunirá ministros, escritores, juristas, economistas, gestores públicos, pesquisadores, artistas e representantes da sociedade civil. Outro destaque nesta edição da festa é a nova Casa Oficial da Cultura Caiçara

Ministra Cármen Lúcia Divulgação/Evento Flip



No espaço houve o lançamento de cinco livros que, segundo a organização, dialogam diretamente com questões centrais do país e prossegue nesta sábado (25) com a programação voltada às discussões sobre autoritarismo, desinformação, crise democrática, violência no Rio de Janeiro e os caminhos da literatura brasileira.

Entre os destaques está a participação da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, na mesa "A Juíza". O evento também contará com a presença da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lôbo.

A programação inclui ainda o debate "Urnas em Transe: como preservar o debate público contra a máquina do ódio", que discutirá o cenário político brasileiro e os desafios para a preservação do diálogo público em meio à polarização e à disseminação de informações falsas.

De acordo com a organização, a proposta da Casa República é reunir diferentes vozes em torno da literatura, do pensamento crítico e do debate público. Ao completar cinco anos de participação na Flip, o espaço se consolida como um dos pontos de discussão de temas relevantes para o país.