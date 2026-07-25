Debates da FlipDivulgação/Reprodução Rede Social
Casa República promove debates sobre democracia e literatura na Flip
Quinta edição do espaço reúne ministros, escritores, artistas e especialistas para discutir autoritarismo, desinformação, crise democrática e os desafios do Brasil contemporâneo
Espoleta e Zureba levam show e gibi infantil à Flip em Paraty
Dupla de palhaços apresenta espetáculo inspirado nos folclores brasileiro e africano e lança revista em quadrinhos neste sábado (25)
Apagão de seis horas não desanima público durante a Flip em Paraty
Falta de energia atingiu a cidade na noite de quinta-feira (23); público manteve a animação ao cantar "I Will Survive" durante o segundo dia do evento. A distribuidora Enel esclareceu o ocorrido
Polícia Ambiental flagra acampamento ilegal em manguezal de Paraty
Denúncia pelo Linha Verde levou agentes a uma área protegida em Paraty-Mirim, onde dez barracas foram encontradas em cerca de mil metros quadrados degradados
Fabio Nogara representa legado de Orides Fontela homenageada na Flip 2026
Cantor e compositor acompanha programação da Festa e relançamento de cinco obras da poeta homenageada pela editora Hedra
Flip 2026 começa em Paraty com foco em migração e identidade
24ª edição homenageia Orides Fontela e reúne autores brasileiros e estrangeiros em debates sobre memória, deslocamentos, democracia e literatura
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