Flip movimenta Paraty - Divulgação/Reprodução Rede Social

Flip movimenta ParatyDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 22/07/2026 18:52

Paraty - A 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa nesta quarta-feira (22) e transforma a cidade histórica da Costa Verde em um dos principais pontos de encontro da literatura nacional e internacional. A programação, que segue até domingo (26), homenageia a poeta Orides Fontela (1940-1998) e reúne 38 autores em mesas que abordam temas como migração, identidade, memória, guerra, autoritarismo e pertencimento.

Orides Fontela homenageada Flip 2026 Divulgação/Flip

A edição deste ano se destaca pela presença de escritores que vivem ou viveram experiências de deslocamento e transformaram a condição de estrangeiro, imigrante ou integrante de uma diáspora em matéria-prima para suas obras. Entre os convidados estão o argelino Kamel Daoud, o guatemalteco Eduardo Halfon, a francesa Ève Guerra, a nipo-americana Katie Kitamura e a britânica Zadie Smith, filha de mãe jamaicana.

Conhecida por reunir grandes nomes da literatura mundial, a Flip também amplia cada vez mais o espaço dedicado à produção brasileira. Na programação principal estão autores como Milton Hatoum, Andréa del Fuego, Paulliny Tort, Drauzio Varella, Bethânia Pires Amaro e Susy Freitas, além da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia.

A programação paralela também ganhou força nesta edição. Ao todo, 46 casas parceiras receberão atividades e convidados, entre eles a filósofa americana Angela Davis, o escritor português Valter Hugo Mãe e as autoras brasileiras Socorro Acioli e Carla Madeira.

A abertura oficial ocorre nesta quarta-feira (22), às 19h30, com a mesa “entra furtivamente a luz”, que reúne o crítico literário Augusto Massi e a poeta Marília Garcia. Amigo e editor de Orides Fontela, Massi falará sobre a obra da homenageada, enquanto Marília fará uma leitura performática de um poema especialmente encomendado para a abertura da festa.

Na quinta-feira (23), a programação começa às 10h, com José Tolentino de Mendonça e Edimilson de Almeida Pereira, que discutirão linguagem poética, enigma e identidade. Ao longo do dia, os debates abordarão ainda a guerra na Ucrânia, a função da literatura, relações familiares, memória e luto. À noite, às 21h, Denise Stoklos apresenta um espetáculo inspirado na obra de Dalton Trevisan.

Na sexta-feira (24), um dos destaques é a participação do médico e escritor Drauzio Varella, que conversa com Carmen Stephan sobre medicina, doenças tropicais, vida e morte. Às 13h30, Cármen Lúcia participa de uma mesa sobre democracia e voto no Brasil, além dos recentes ataques à democracia.

Ainda na sexta-feira, Bethânia Pires Amaro e Nathacha Appanah discutem a violência contra mulheres em suas obras. À noite, Katie Kitamura e Marta Pérez-Carbonell abordam os limites da ficção e os narradores pouco confiáveis.

No sábado (25), os debates passam por deslocamentos e identidades, autoritarismo e extrema direita, emancipação feminina, memória e liberdade. Entre os destaques estão Eduardo Halfon e Paloma Vidal; a angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões 2025; e o encontro entre Hisham Matar e Milton Hatoum, que tratará da relação entre memória, política e ficção.

A escritora britânica Zadie Smith encerra a programação de sábado com uma entrevista às 19h. Uma das vozes mais reconhecidas da literatura contemporânea em língua inglesa, ela deverá abordar temas presentes em sua obra, como colonialismo, imigração e racismo.

No domingo (26), último dia da Flip, a programação começa com Ernesto Mané e Ève Guerra, em uma conversa sobre diáspora africana, imigração, violência, identidade e pertencimento. A agenda segue com encontros sobre poesia, música e cidades e termina com a mesa “o que faço desfaço, o que amo desamo”, com Eva Baltasar e Susy Freitas.

Com uma programação que combina literatura brasileira e internacional, a Flip 2026 reforça o papel de Paraty como espaço de diálogo sobre os desafios do mundo contemporâneo, aproximando escritores e público em torno de temas que atravessam fronteiras, culturas e diferentes experiências de vida.