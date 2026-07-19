Delegacia de Paraty - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia de ParatyDivulgação/Polícia Civil

Publicado 19/07/2026 12:57

Paraty - Um homem, de aproximadamente 60 anos, morreu após ser atingido por uma lancha na tarde de sábado (18), na Praia do Rancho, localizada na Vila de Trindade, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido com vida, em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida ainda no local e encaminhada para o Hospital Municipal Hugo Miranda, onde recebeu atendimento médico.

Em nota, a unidade hospitalar informou que o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a embarcação envolvida nem sobre o condutor da lancha.