Trânsito no local do acidente fluiu normalmente nesta sexta-feira - Divulgação/Redação

Trânsito no local do acidente fluiu normalmente nesta sexta-feiraDivulgação/Redação

Publicado 17/07/2026 12:26

Paraty - Uma batida entre dois carros deixou três pessoas feridas na noite de quinta-feira (16) na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Paraty, na Costa Verde. O acidente aconteceu na altura do km 574, no sentido Rio de Janeiro. A pista ficou interditada para atendimento aos feridos. Em seguida o trânsito fluiu sinalizado e controlado pelos agentes da Concessionária CCR RioSP/Motiva.

Segundo a concessionária responsável pela administração da rodovia, as equipes foram acionadas por volta das 19h30 para atender à ocorrência. Entre as vítimas três ocupantes dos veículos sofreram ferimentos moderados e receberam atendimento do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate. Elas foram encaminhadas ao hospital municipal da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.







