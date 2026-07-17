Casa Sesc em Paraty - Divulgação/Reprodução Rede Social

Casa Sesc em ParatyDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 17/07/2026 12:09 | Atualizado 17/07/2026 12:27

Paraty - O Sesc preparou uma programação diversificada para a Flip – Festa Literária Internacional de Paraty 2026, reunindo escritores, intelectuais, artistas e pesquisadores do Brasil e do exterior entre os dias 23 e 26 de julho. Com atividades gratuitas, a instituição ocupará três espaços no Centro Histórico da cidade — Sesc Santa Rita, Casa Sesc e Casa Edições Sesc — além de patrocinar a programação oficial do festival.

Inspirada no conceito "Múltiplas Veredas", em referência aos 80 anos do Sesc e aos 70 anos da publicação de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, a programação propõe reflexões sobre literatura, cultura, memória, diversidade, território e transformação social.

Entre os destaques estão participações da escritora e ativista norte-americana Angela Davis, do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Wole Soyinka, além de autores brasileiros como Itamar Vieira Junior, Socorro Acioli, Tati Bernardi, Bruna Lombardi, Elisa Lucinda, Luiza Romão, Eliana Alves Cruz, Marcelino Freire, Jamil Chade, Fabiana Cozza, Daniel Munduruku, Muniz Sodré e Nina da Hora, entre outros convidados.

A programação inclui cafés literários, rodas de conversa, oficinas, performances poéticas, mediação de leitura, narração de histórias para crianças, exposições e apresentações musicais. No Sesc Santa Rita, o público poderá visitar uma mostra especial que celebra os 80 anos da instituição, com fotografias históricas e registros contemporâneos de sua atuação no desenvolvimento social do país.

-No ano em que celebra oito décadas de atuação, a participação do Sesc na Flip ganha ainda mais relevância. A cultura amplia repertórios, fortalece a cidadania, incentiva a leitura e a formação de novos públicos, ao mesmo tempo em que movimenta o turismo, impulsiona a economia local e gera trabalho e renda. Ao reunir autores, artistas e leitores, o Sesc contribui para o desenvolvimento dos territórios e demonstra que investir em cultura também é investir no desenvolvimento social e econômico do país - destaca Diana Abreu, Diretora de Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do Departamento Nacional do Sesc.



Sesc na Flip acontece em três casas



No Sesc Santa Rita, unidade do Polo Sociocultural Sesc Paraty, o público poderá participar de atividades com a presença de autores como Eliana Alves Cruz, Marcelino Freire, Milena Martins Moura e Daniel Munduruku, primeiro escritor indígena a compor o acervo da Casa de Rui Barbosa que participa do encontro “Cosmologias da palavra” ao lado de Jama Wapichana.



Tati Bernardi comandará um talk show literário com os convidados Bruna Lombardi, Itamar Vieira Junior e Elisa Lucinda. O espaço também apresentará o espetáculo “Viola, Rosa e Sertão”, com o violeiro, compositor e pesquisador Paulo Freire. Haverá, ainda, na mesma casa, uma área de descompressão com enfoque em diversidade, equipada com sofás, pufes e fones com supressão de ruído, além de recursos de acessibilidade, como Libras, materiais em braile, assentos preferenciais e mobiliário adaptado.



Na Casa Sesc, as discussões abrangerão a circulação literária e novos formatos - como podcasts e plataformas digitais -, além de reflexões sobre acessibilidade, diversidade e inteligência artificial, com nomes como Nina da Hora, Sil Bahia e Lu Ain-Zaila. O público encontrará nomes centrais do pensamento contemporâneo, como a escritora e ativista americana Angela Davis, ao lado do Nobel Wole Soyinka; além do intelectual Muniz Sodré, em diálogo com o podcast Angu de Grilo, de Flávia Oliveira e Isabela Reis.



Já na Casa Edições Sesc, autores da editora e convidados participam de debates que articulam literatura, artes visuais, pensamento crítico e temas contemporâneos. A programação — que conta também com mesas realizadas em parceria com o Senac São Paulo — promove encontros em torno de questões urgentes do presente, como geopolítica, saúde mental, educação midiática, sustentabilidade e direitos humanos.



Entre os destaques, estão conversas com Eustáquio Neves, artista visual em exposição na Bienal de Veneza; Jamil Chade, jornalista com atuação internacional em geopolítica; Bob Wolfenson, nome importante da fotografia brasileira; Natália Timerman, escritora e psiquiatra; e Mary del Priore, historiadora e autora referência em história do Brasil, além de encontros com autores, pesquisadores, educadores e artistas de diferentes áreas.



Em uma parceria inédita entre o Sesc e a Estante Virtual, os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2025 participarão de uma mesa na Casa Estante Virtual, fortalecendo o compromisso das instituições com a valorização da literatura e o encontro entre autores e leitores.

Os espaços também contarão com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras, materiais em braile, mobiliário adaptado, assentos preferenciais e uma área de descompressão equipada com sofás, pufes e fones com supressão de ruído.

Pelo segundo ano consecutivo, o Sesc Mesa Brasil promoverá uma campanha solidária durante a Flip, recebendo doações de alimentos não perecíveis e contribuições via Pix para instituições sociais de Paraty que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa também contará com atividades que unem gastronomia, memória, literatura e consciência social, ampliando o impacto cultural e comunitário da participação do Sesc no festival.

Espaços do Sesc no Centro Histórico de Paraty

Sesc Santa Rita - Rua Santa Rita,133

Casa Sesc - Rua Marechal Santos Dias, 22

Casa Edições Sesc - Rua Marechal Santos Dias, 115.