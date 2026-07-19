Marinha do Brasil identificou condutor da lancha que atingiu o garçom Paulo Borashi, 61 anos - Divulgação/Reprodução Marinha do Brasil

Marinha do Brasil identificou condutor da lancha que atingiu o garçom Paulo Borashi, 61 anosDivulgação/Reprodução Marinha do Brasil

Publicado 19/07/2026 14:41

Paraty - A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informou que a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente ocorrido na Praia do Rancho, em Trindade, distrito de Paraty., nesse sábado (18).

O acidente aconteceu por volta das 13h30, quando o trabalhador Paulo Borashi, conhecido como "Caveira", foi atingido por uma embarcação enquanto trabalhava como garçom na faixa de areia.

Segundo a Marinha, a equipe de Inspeção Naval tomou conhecimento da ocorrência por volta das 14h30. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Hugo Miranda, onde recebeu os primeiros atendimentos. Posteriormente, militares estiveram na unidade de saúde e confirmaram o óbito.

A Marinha informou ainda que a embarcação envolvida e o condutor já foram identificados. O inquérito administrativo irá investigar os fatos, apurar eventuais responsabilidades e apontar medidas que possam contribuir para prevenir acidentes semelhantes.

Em caso de emergência no mar, a Marinha orienta que o contato seja feito pelo telefone 185. Já denúncias e demais assuntos relacionados à segurança da navegação podem ser encaminhados à Agência da Capitania dos Portos em Paraty pelo telefone (24) 98123-6056.