Marinha do Brasil identificou condutor da lancha que atingiu o garçom Paulo Borashi, 61 anosDivulgação/Reprodução Marinha do Brasil
Marinha abre inquérito para apurar a morte do garçom atingido por embarcação em Trindade
Que morreu no hospital de Paraty, após dá entrada em estado grave. Ele foi identificado como Paulo Borashi, 60 anos, conhecido como "Caveira", atingido por uma embarcação enquanto trabalhava na Praia do Rancho, em Paraty
Homem morre no hospital após ser atingido por lancha na Praia do Rancho, Paraty
Vítima, de aproximadamente 60 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos
Banhista é atingido por lancha e fica gravemente ferido em Paraty
Acidente aconteceu na Praia do Rancho, em Trindade, neste sábado (18). Vítima foi socorrida por banhistas, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada em estado grave para o hospital
Batida entre dois carros deixa três feridos na Rio-Santos em Paraty
Acidente ocorreu no km 574 da BR-101, no sentido Rio de Janeiro. As vítimas sofreram ferimentos moderados e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros
Sesc reúne grandes nomes da literatura na Flip 2026 em Paraty
Programação gratuita acontece de 23 a 26 de julho em três espaços no Centro Histórico, com debates, shows, oficinas, exposições e convidados nacionais e internacionais. Instituição celebra 80 anos de existência
Procon interdita estoque e descarta 154 kg de alimentos em Paraty
Operação integrada do Procon, Sedcon, Procon-RJ e Polícia Militar encontrou irregularidades sanitárias e de consumo em postos e mercados, incluindo um estoque com micos, pombos e fezes de roedores em contato com alimentos
Prefeitura identifica espécie de tubarão avistada em Paraty
Secretaria de Saúde reitera que não há registro de ataque ou incidente. Já a do Meio Ambiente orienta à população a manter distância e reforça que a aproximação da costa é um comportamento natural. De hábitos oceânicos a espécie é registrada na Baía da Ilha Grande
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