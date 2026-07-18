Homem atingido pela lancha foi socorrido em estado grave - Divulgação/Redação

Homem atingido pela lancha foi socorrido em estado grave Divulgação/Redação

Publicado 18/07/2026 17:42 | Atualizado 18/07/2026 17:43

Paraty - Um banhista foi atingido por uma lancha na tarde deste sábado (18), na Praia do Rancho, em Trindade, distrito de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu em um momento de grande movimentação de pessoas na faixa de areia e no mar.

Segundo informações preliminares, a vítima é um homem adulto que estava no local quando foi atingido pela embarcação. Banhistas prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.

Durante o deslocamento, uma ambulância da corporação realizou o primeiro atendimento e encaminhou o homem ao Hospital Municipal de Paraty. De acordo com as informações iniciais, a vítima deu entrada na unidade em estado grave.

Até a publicação desta reportagem, o hospital não havia divulgado atualização sobre o estado de saúde do banhista nem as circunstâncias que provocaram o acidente. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.