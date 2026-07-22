"Viver é Perigoso" - Minha Travessia no Rio, biografia de Marcelo Freixo - Divulgação/ Assessoria Marcelo Freixo

"Viver é Perigoso" - Minha Travessia no Rio, biografia de Marcelo FreixoDivulgação/ Assessoria Marcelo Freixo

Publicado 22/07/2026 18:01 | Atualizado 22/07/2026 22:01

Paraty - A biografia Viver é Perigoso – Minha Travessia no Rio, de Marcelo Freixo, será um dos destaques da programação da 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um dos principais eventos literários do país. A obra será tema de um debate na sexta-feira (24), às 11h30, na Casa Brasil de Histórias.

O encontro reunirá Marcelo Freixo, o jornalista Guilherme Amado, o escritor Bruno Paes Manso, coautor da obra, e a jornalista investigativa Cecília Oliveira. A conversa deve abordar aspectos da trajetória pessoal e política de Freixo e temas presentes na biografia, como violência, crime organizado, memória, política e os desafios da democracia brasileira.

Lançado neste ano pela Editora Planeta, o livro revisita a trajetória de Marcelo Freixo, desde sua atuação como professor até a projeção nacional no enfrentamento às milícias e na defesa da democracia, dos direitos humanos e das instituições brasileiras.

A participação de Freixo na Flip também inclui outro debate. Na quinta-feira (23), ele estará ao lado do jornalista Jamil Chade na mesa “Democracia sob vigília: os livros como saída”, promovida pela Casa PublishNews. O encontro vai discutir o papel da literatura, da memória e da produção intelectual diante do avanço do autoritarismo, da desinformação e dos ataques às instituições democráticas.

Considerada um dos principais festivais literários do país, a Flip reúne anualmente escritores, jornalistas, pesquisadores, artistas, editores e leitores do Brasil e do exterior em uma programação que inclui debates, lançamentos de livros, entrevistas e atividades culturais.

Em 2026, a homenageada do evento é a filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez, referência nos estudos sobre democracia, direitos humanos, racismo estrutural e cultura brasileira.