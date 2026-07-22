"Viver é Perigoso" - Minha Travessia no Rio, biografia de Marcelo FreixoDivulgação/ Assessoria Marcelo Freixo
Flip 2026 começa em Paraty com foco em migração e identidade
24ª edição homenageia Orides Fontela e reúne autores brasileiros e estrangeiros em debates sobre memória, deslocamentos, democracia e literatura
Biografia de Marcelo Freixo é destaque na programação da Flip 2026
Livro "Viver é Perigoso – Minha Travessia no Rio" será tema de debate na sexta-feira (24), em Paraty, com a presença do autor e de convidados
Marinha abre inquérito para apurar a morte do garçom atingido por embarcação em Trindade
Que morreu no hospital de Paraty, após dá entrada em estado grave. Ele foi identificado como Paulo Borashi, 60 anos, conhecido como "Caveira", atingido por uma embarcação enquanto trabalhava na Praia do Rancho, em Paraty
Homem morre no hospital após ser atingido por lancha na Praia do Rancho, Paraty
Vítima, de aproximadamente 60 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos
Banhista é atingido por lancha e fica gravemente ferido em Paraty
Acidente aconteceu na Praia do Rancho, em Trindade, neste sábado (18). Vítima foi socorrida por banhistas, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada em estado grave para o hospital
Batida entre dois carros deixa três feridos na Rio-Santos em Paraty
Acidente ocorreu no km 574 da BR-101, no sentido Rio de Janeiro. As vítimas sofreram ferimentos moderados e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros
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