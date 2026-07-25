Zureba e Espoleta - Divulgação/Evento Flip

Zureba e EspoletaDivulgação/Evento Flip

Publicado 25/07/2026 11:58

Paraty - Os palhaços Espoleta e Zureba, personagens vividos pelos artistas circenses Maurício Maia e Kaká Teixeira, são atrações da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A dupla apresenta o espetáculo “Uma Viagem em Nossas Raízes” e lança uma revista de histórias em quadrinhos com aventuras, brincadeiras e atividades voltadas ao público infantil. A programação é neste sábado (25), às 14h, na Casa da Leitura e do Conhecimento, na Praça do Chafariz, no Centro Histórico de Paraty, palco principal das apresentações e programação diversificada da Flip.

Dupla arrasta multidão em suas apresentações Divulgação/Evento Flip

O espetáculo valoriza cantigas e elementos dos folclores brasileiro e africano, em uma proposta que une música, humor e cultura popular. Durante a apresentação, a dupla também fará o lançamento do gibi mensal Espoleta & Zureba, criado com o objetivo de aproximar as crianças do universo da leitura por meio da experiência com a revista impressa.

Gibi será lançado hoje na Flip Divulgação/Evento Flip

- A publicação foi criada para despertar nas crianças o prazer pela leitura por meio da experiência única da revista física. Em um tempo em que grande parte do entretenimento infantil acontece nas telas, o gibi resgata o encanto de folhear páginas, colecionar edições e mergulhar em histórias repletas de humor, diversão e imaginação - afirma Maurício Maia.

A cada edição, Espoleta e Zureba protagonizam novas aventuras, explorando diferentes temas, épocas e universos. As histórias são acompanhadas por personagens cativantes e situações divertidas que estimulam a criatividade e a curiosidade, além de trabalharem valores como amizade, respeito, cooperação e preservação cultural.

Passatempos e incentivo à leitura

Além das histórias em quadrinhos, a revista propõe uma experiência interativa para as crianças. As edições reúnem passatempos, jogos, caça-palavras, labirintos, desafios, atividades para colorir, curiosidades e brincadeiras educativas.

-Cada edição reúne passatempos, jogos, caça-palavras, labirintos, desafios, atividades para colorir, curiosidades e brincadeiras educativas que incentivam o raciocínio, a criatividade e a participação das crianças, tornando a leitura um momento de diversão em família - explica Kaká Teixeira.

Com linguagem acessível, ilustrações vibrantes e personagens carismáticos, o projeto pretende formar novos leitores, fortalecer o hábito da leitura desde a infância e valorizar o gibi como ferramenta de educação, entretenimento e inclusão cultural. A proposta é criar uma coleção afetiva, com novas edições a cada mês, incentivando as crianças a descobrir o prazer de imaginar, ler, brincar e aprender.

Primeira aventura mistura ficção científica e faroeste

A primeira edição da revista, intitulada “Espoleta & Zureba – De Volta para o Futuro”, apresenta uma aventura que começa quando Espoleta consegue marcar um show que pode transformar a trajetória da dupla. Porém, uma visita ao laboratório do inventor Toquinho muda completamente os planos dos amigos.

Ao acionar acidentalmente uma estranha máquina do tempo, Espoleta, Zureba e Toquinho são transportados para o Velho Oeste. Perdidos no ano de 1863, em uma cidade dominada pelos temidos irmãos James, os três precisam encontrar uma maneira de retornar para casa antes que um duelo aconteça.

Durante a jornada, os personagens vivem situações de humor, conhecem figuras históricas, fazem novas amizades e descobrem a importância da coragem, da inteligência e do trabalho em equipe. A história mistura ficção científica, comédia e faroeste, com referências históricas e uma abordagem educativa voltada para toda a família.

Uma amizade que nasceu no circo

A parceria entre Maurício Maia e Kaká Teixeira começou antes da criação de Espoleta e Zureba. Os dois já haviam trabalhado juntos na Cia UCB (Universidade Castelo Branco), entre 1994 e 1996. No fim dos anos 2000, a dupla participou da montagem do espetáculo circense “A Casa da Mãe Joana”, apresentado na Fundição Progresso e dirigido por Richard Riguetti, diretor do Grupo Off-Sina. A montagem, inicialmente em trio, reunia esquetes circenses, elementos musicais e canções autorais.

Entre 2001 e 2003, o espetáculo seguiu com a participação dos artistas e, a partir de 2004, passou a ser apresentado apenas pela dupla. Em 2005, os artistas montaram o espetáculo “Os Ridículos”, com novos números e canções autorais. Desde então, a parceria se consolidou e os dois passaram a percorrer cidades e escolas com diferentes projetos.

Atualmente, apresentam “Uma Viagem em Nossas Raízes”, espetáculo que resgata canções tradicionais do imaginário popular. A dupla também acaba de disponibilizar nas plataformas digitais o álbum “Ser Criança”.



O lançamento da Revista HQ Espoleta & Zureba e show “Uma Viagem em Nossas Raízes”, seroa logo mais às 14h, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) – Casa da Leitura e do Conhecimento – no Centro de Informações Turísticas (CIT) Maria Della Costa / Praça do Chafariz, localizada na Avenida Roberto Silveira, s/nº, Centro, Paraty (RJ).



