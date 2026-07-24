Turistas e moradores às escuras na FlipDivulgação/Reprodução Rede Social
Apagão de seis horas não desanima público durante a Flip em Paraty
Falta de energia atingiu a cidade na noite de quinta-feira (23); público manteve a animação ao cantar "I Will Survive" durante o segundo dia do evento. A distribuidora Enel esclareceu o ocorrido
Polícia Ambiental flagra acampamento ilegal em manguezal de Paraty
Denúncia pelo Linha Verde levou agentes a uma área protegida em Paraty-Mirim, onde dez barracas foram encontradas em cerca de mil metros quadrados degradados
Fabio Nogara representa legado de Orides Fontela homenageada na Flip 2026
Cantor e compositor acompanha programação da Festa e relançamento de cinco obras da poeta homenageada pela editora Hedra
Flip 2026 começa em Paraty com foco em migração e identidade
24ª edição homenageia Orides Fontela e reúne autores brasileiros e estrangeiros em debates sobre memória, deslocamentos, democracia e literatura
Biografia de Marcelo Freixo é destaque na programação da Flip 2026
Livro "Viver é Perigoso – Minha Travessia no Rio" será tema de debate na sexta-feira (24), em Paraty, com a presença do autor e de convidados
Marinha abre inquérito para apurar a morte do garçom atingido por embarcação em Trindade
Que morreu no hospital de Paraty, após dá entrada em estado grave. Ele foi identificado como Paulo Borashi, 60 anos, conhecido como "Caveira", atingido por uma embarcação enquanto trabalhava na Praia do Rancho, em Paraty
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