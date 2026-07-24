Turistas e moradores às escuras na Flip - Divulgação/Reprodução Rede Social

Turistas e moradores às escuras na FlipDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 24/07/2026 18:20 | Atualizado 24/07/2026 18:59

Paraty - Quem estava em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira (23), acompanhando o segundo dia da 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), viveu um capítulo inusitado, digno de um livro. Um apagão geral deixou a cidade sem energia elétrica por cerca de seis horas, transformando o cenário histórico em um breu iluminado apenas pela luz de velas e da lua. Em maio a concessionária inaugurou uma subestação para reforçar o sistema elétrico , da região entre Angra e Paraty.

Apesar da interrupção no fornecimento de energia, a falta de luz não foi motivo para desânimo. A animação continuou entre o público que lotava os espaços da programação. Em um dos momentos que marcaram a noite, os participantes entoaram uma versão acústica e improvisada de “I Will Survive”, música imortalizada na voz de Gloria Gaynor e conhecida mundialmente como um símbolo de superação.

Nem mesmo a apresentadora Maíra Gama resistiu à animação do público, registrada pelos profissionais de imprensa que rapidamente se tornou um dos episódios marcantes desta edição da festa literária. Essa não é a primeira vez que Paraty enfrenta problemas no fornecimento de energia durante eventos de grande porte. No ano passado, a cidade também registrou apagões durante a realização de grandes eventos que reúnem milhares de visitantes no município.

Em nota, a Enel Rio informou que "havia preparado, com antecedência, um plano operacional especial para reforçar a confiabilidade do fornecimento de energia durante a Flip. Segundo a concessionária, o restabelecimento do serviço na noite de quinta-feira exigiu mais tempo devido a um episódio de furto de cabos na subestação que atende o município. A ocorrência também afetou a fiação responsável pelo acionamento dos geradores disponibilizados para situações de contingência".

A distribuidora informou ainda que mantém o reforço de equipes previsto no plano especial de atendimento à Flip, com posicionamento estratégico no Centro Histórico de Paraty, geradores disponíveis para acionamento imediato e equipes em regime de plantão 24 horas nas subestações que atendem a região.

Recentemente, a concessionária também inaugurou uma nova subestação para reforçar o sistema elétrico entre Mambucaba, em Angra dos Reis, e Paraty. Segundo a empresa, as obras, custeadas pela própria concessionária, beneficiam cerca de 50 mil clientes e têm como objetivo melhorar a qualidade do fornecimento, especialmente diante das constantes quedas e interrupções de energia registradas na região da Costa Verde, agravadas por eventos climáticos.

A 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty segue até domingo (26), com programação no Centro Histórico e a participação de escritores, artistas e convidados nacionais e internacionais. Até o momento não há registro de falta de energia, nesta sexta-feira, (24).