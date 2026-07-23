Fabio Nogara, sobrinho da homenageada da Flip deste ano - Divulgação/Flip

Fabio Nogara, sobrinho da homenageada da Flip deste anoDivulgação/Flip

Publicado 23/07/2026 12:25 | Atualizado 23/07/2026 12:26

Paraty - O cantor e compositor de música brasileira Fabio Nogara participa da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), realizada de 22 a 26 de julho, como representante dos direitos autorais da poeta Orides Fontela, homenageada desta edição do evento. Natural de São João da Boa Vista (SP), a escritora é considerada uma das vozes de destaque da poesia brasileira contemporânea.

Convidado pela organização da Flip e pela editora Hedra, responsável pela publicação da obra de Orides, Nogara participa pela primeira vez do evento nessa função. Durante a programação, ele acompanhará as atividades ao lado da equipe editorial e representará oficialmente o legado literário da poeta.

Na ocasião, a Hedra também relançará cinco títulos de Orides Fontela: Transposição, Helianto, Alba, vencedor do Prêmio Jabuti, Rosácea e Teia, vencedor do Prêmio APCA.

- Tenho muita admiração por toda a trajetória literária dela e recebi essa função com muito carinho. Para mim é uma honra representá-la, ainda mais em um evento como a Flip - afirma Fabio Nogara.

A participação do artista na Festa Literária também dialoga com sua atuação na área cultural, conciliando a carreira musical com iniciativas ligadas às diferentes manifestações artísticas brasileiras. Após a Flip, Nogara seguirá para São João da Boa Vista, onde acompanhará o Festival Assad, um dos principais eventos de música instrumental do país.

Sobre Fabio Nogara

Natural de São João da Boa Vista (SP), Fabio Nogara é cantor e compositor de música brasileira e membro votante da Academia Latina da Gravação. Ao interpretar canções como “Feira de Mangaio”, “Casinha Branca” e “Onde Anda Você”, o artista alcançou mais de 100 milhões de reproduções e visualizações nas redes sociais.

Em 2021, lançou o EP autoral Mosaico. Já em 2024, apresentou Solitude, trabalho que reuniu seu repertório autoral a obras de compositores como Chico César, Peninha e Paulinho Moska. No ano seguinte, lançou o álbum Fabio Nogara canta Flávio Venturini.

A trajetória do artista também inclui singles como Leve e Suave, Tudo Outra Vez, parceria com o ator e cantor Silvero Pereira, e o lançamento mais recente, Nossa Canção, gravado ao lado de Luiz Ayrão.