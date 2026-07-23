Paraty - Uma operação da Polícia Militar Ambiental de Paraty identificou e desmantelou, na última terça-feira, um acampamento ilegal com dez barracas instalado em uma Área de Preservação Permanente (APP) de manguezal, às margens da estrada de Paraty-Mirim. A ação foi realizada após uma denúncia de desmatamento encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram sinais de degradação ambiental em uma área de aproximadamente mil metros quadrados. As estruturas estavam instaladas próximas ao manguezal, ecossistema considerado essencial para a biodiversidade e protegido pela legislação ambiental.Durante a fiscalização, a equipe entrou em contato com o responsável pelo terreno, que informou ter cedido o espaço a outra pessoa. Essa pessoa também foi localizada e afirmou aos policiais que a área era utilizada por um grupo de voluntários que atuaria na conservação do manguezal.A justificativa, no entanto, não regularizou a situação. Segundo a Polícia Ambiental, por se tratar de uma Área de Preservação Permanente, qualquer ocupação ou intervenção no local depende de licença ambiental específica. O documento não foi apresentado durante a fiscalização.Diante das irregularidades e da degradação constatada, a ocorrência foi registrada e encaminhada à 165ª DP/ Paraty. Um Registro de Comunicação Administrativa (RCA) foi elaborado, e o caso será investigado para apurar uma possível intervenção irregular na área protegida.Os manguezais são ecossistemas de transição entre os ambientes terrestre e marinho e funcionam como berçários naturais para diversas espécies. A preservação desses ambientes é considerada fundamental para a manutenção da biodiversidade, além de contribuir para a proteção da linha costeira contra processos de erosão e eventos climáticos extremos.