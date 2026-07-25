Ministro do Meio Ambiente João Paulo Capobianco (C) prefeito Zezé Porto (D) e o presidente da Câmara Vaguinho de São Gonçalo (E) - Divulgação/Reprodução Rede Social

Ministro do Meio Ambiente João Paulo Capobianco (C) prefeito Zezé Porto (D) e o presidente da Câmara Vaguinho de São Gonçalo (E)Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 25/07/2026 22:23 | Atualizado 25/07/2026 22:24

Paraty - A Prefeitura de Paraty participou, nessa sexta-feira,(24), da assinatura do Termo de Cooperação para a construção da Praça de Interface, em Trindade. O projeto é resultado de um processo de diálogo entre a comunidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Ministério do Meio Ambiente, a Câmara Municipal, a Associação de Moradores de Trindade (AMOT) e demais instituições parceiras envolvidas na preservação ambiental

Prefeito Zezé Porto (2º da esquerda pra direita, em pé) ao lado de representantes de órgãos ambientais e da sociedade civil organizada Divulgação/PMP

A solenidade reuniu representantes dos órgãos envolvidos, lideranças comunitárias e instituições que contribuíram para a construção coletiva da proposta. O documento foi assinado pelo prefeito Zezé, formalizando a participação do Município na parceria e representando um avanço para a implantação do espaço, localizado na entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina, .

A Praça de Interface foi concebida com o objetivo de integrar a preservação ambiental, a valorização das comunidades tradicionais, o ordenamento do uso público e o desenvolvimento sustentável. A proposta também busca consolidar um modelo de gestão participativa em um dos principais acessos ao Parque Nacional. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco destacou a importância da comunidade de Trindade esta mostrando sua identidade, sua construção, sua história.

- O que eu acho mais importante é que vocês estão dizendo que querem participar da gestão de um território que é público, que é de todos, mas que vocês são autores fundamentais na gestão disso. Isso é o espírito do que deve ser a gestão das unidades de conservação - disse.

Para a Prefeitura de Paraty, a iniciativa reforça a importância da cooperação entre o poder público, as instituições e a comunidade na construção de soluções que conciliem a proteção do patrimônio ambiental, o fortalecimento das comunidades locais e o desenvolvimento sustentável do município.

OFFFLIP entrega carta ao Ministério do Meio Ambiente sobre gestão de Paraty

Durante um encontro realizado no âmbito da 22ª OFFFLIP, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, recebeu uma carta elaborada a partir das discussões da mesa “Patrimônio Mundial e Conselho Gestor”. O documento resgata o histórico da mobilização que contribuiu para o reconhecimento de Paraty como Patrimônio Mundial – Cultura e Biodiversidade pela UNESCO e solicita o apoio do Ministério para acelerar a implantação do Conselho Gestor do Sítio Misto Paraty.

Considerado um instrumento fundamental para a gestão do território, o Conselho Gestor tem como objetivo integrar as ações de conservação do patrimônio natural e cultural, além de ampliar a participação das comunidades locais nas decisões relacionadas à preservação da região.

Segundo os organizadores da OFFFLIP, a criação do Conselho representa uma etapa essencial para consolidar o modelo de gestão compartilhada previsto no processo de candidatura de Paraty à UNESCO. A iniciativa também busca fortalecer a articulação entre os governos federal, estadual e municipal e a sociedade civil.

A expectativa é que a implantação do Conselho Gestor contribua para aprimorar a coordenação das políticas de conservação e valorizar a participação dos diferentes atores envolvidos na proteção do patrimônio natural e cultural de Paraty.