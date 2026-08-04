Apreensão da PM no CoriscoDivulgação/PM
Polícia apreende cerca de 25,5 kg de maconha em área de mata em Paraty
Suspeitos fugiram com a chegada da PM e abandonaram bolsas contendo vários tabletes de drogas. A ação foi hoje, no bairro Corisco
Paraty fica entre as quatro cidades que mais investem em Saúde e Educação
Levantamento da Austin Rating analisou mais de 5,5 mil municípios e destacou o desempenho de Paraty entre as cidades de pequeno porte do Sudeste
Casa Paraty estreia na 24ª Flip com celebração da cultura caiçara
Espaço reuniu mestres populares, exposições, literatura e música para valorizar a memória e a identidade das comunidades tradicionais de Paraty
Paraty firma acordo para construção de Praça de Interface em Trindade
Termo de Cooperação reúne Prefeitura, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e comunidade para implantação de espaço na entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O ministro recebeu carta elaborada que busca acelerar a implantação do Conselho Gestor do Sítio Misto
Casa República promove debates sobre democracia e literatura na Flip
Quinta edição do espaço reúne ministros, escritores, artistas e especialistas para discutir autoritarismo, desinformação, crise democrática e os desafios do Brasil contemporâneo
Espoleta e Zureba levam show e gibi infantil à Flip em Paraty
Dupla de palhaços apresenta espetáculo inspirado nos folclores brasileiro e africano e lança revista em quadrinhos neste sábado (25)
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