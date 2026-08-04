Apreensão da PM no Corisco - Divulgação/PM

Apreensão da PM no CoriscoDivulgação/PM

Publicado 04/08/2026 18:38 | Atualizado 04/08/2026 18:39

Paraty - Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) apreenderam, na tarde desta terça-feira (4), cerca de 25,5 quilos de maconha durante uma ação no bairro Corisco, em Paraty, na Costa Verde.

Segundo a Corporação, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando perceberam dois indivíduos saindo de uma área de mata carregando duas bolsas. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para dentro da mata e abandonaram os objetos.

Durante a averiguação, os policiais encontraram entorpecentes nas bolsas. As buscas prosseguiram pela região e levaram a equipe até um tonel que armazenava uma quantidade maior de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 25 tabletes de maconha, com aproximadamente 1 quilo cada, avaliados em cerca de R$ 50 mil; um tablete de aproximadamente 500 gramas, estimado em R$ 1 mil; além de 13 pacotes com embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de entorpecentes. O prejuízo estimado ao tráfico é de aproximadamente R$ 51 mil.

Os suspeitos não foram encontrados durante as buscas pela mata. O material apreendido foi encaminhado à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.