Alerta - Divulgação/Defesa Civil Paraty

AlertaDivulgação/Defesa Civil Paraty

Publicado 05/08/2026 12:02

Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio da Defesa Civil, mantém o estado de alerta diante da previsão de ventos moderados, com possibilidade de rajadas pontualmente fortes na região, que recentemente foi atingida pela ventania do último dia 29, que queda de árvores nas cidades da costa verde e Rio-Santos, destelhamentos de casas e até a morte de um pescador em Tarituba (Paraty).

A Defesa Civil orienta a população a evitar locais descampados durante os períodos de maior intensidade dos ventos. Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, postes ou estruturas que possam se desprender, além de evitar deslocamentos desnecessários.

Outra orientação é evitar o mar durante as rajadas, redobrar a atenção e procurar locais seguros. Objetos que possam ser carregados pelo vento devem ser recolhidos ou devidamente fixados. Sempre que possível, a recomendação é permanecer em casa, com portas e janelas fechadas.

Em razão da baixa umidade do ar, a população também deve beber bastante água e manter-se hidratada ao longo do dia.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas. Novas atualizações poderão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.



