Jovem foi levado à delegacia de Paraty - Divulgação/Disque Denúncia

Jovem foi levado à delegacia de ParatyDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 06/08/2026 17:32 | Atualizado 06/08/2026 17:33

Paraty - Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira,(5), na Praia do Pontal, em Paraty, acusado de extorquir barqueiros que atuam na região. A prisão ocorreu após denúncias anônimas sobre cobranças ilegais feitas contra trabalhadores marítimos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada ao local e realizou diligências na área até localizar e abordar o suspeito. Durante a ocorrência, o homem teria confessado a prática e informado aos agentes que os valores arrecadados nas cobranças indevidas eram repassados a uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas na região.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações devem prosseguir para identificar outros possíveis envolvidos e apurar a participação de integrantes da organização criminosa no esquema de extorsão contra os trabalhadores da Praia do Pontal.



