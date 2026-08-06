Jovem foi levado à delegacia de ParatyDivulgação/Disque Denúncia

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Jaciara Santos
Paraty - Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira,(5), na Praia do Pontal, em Paraty, acusado de extorquir barqueiros que atuam na região. A prisão ocorreu após denúncias anônimas sobre cobranças ilegais feitas contra trabalhadores marítimos.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada ao local e realizou diligências na área até localizar e abordar o suspeito. Durante a ocorrência, o homem teria confessado a prática e informado aos agentes que os valores arrecadados nas cobranças indevidas eram repassados a uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas na região.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações devem prosseguir para identificar outros possíveis envolvidos e apurar a participação de integrantes da organização criminosa no esquema de extorsão contra os trabalhadores da Praia do Pontal.

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