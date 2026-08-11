Paraty celebra 80 anos do Sesc - Divulgação/SESC

Paraty celebra 80 anos do SescDivulgação/SESC

Publicado 11/08/2026 14:45

Angra dos Reis - O Sesc Caborê será inaugurado nesta quarta-feira (12), em Paraty, na Costa Verde, com uma programação cultural gratuita e aberta ao público. A nova unidade integra o Polo Sociocultural Sesc Paraty e marca as comemorações pelos 80 anos de criação do Sesc.

Localizado no bairro Caborê, às margens do rio Perequê-Açu, o espaço foi criado para ampliar o acesso da população à cultura, à formação e à convivência social. Com mais de 28 mil metros quadrados, a unidade deve triplicar a capacidade de atendimento do polo, com expectativa de chegar a cerca de 60 mil atendimentos anuais quando estiver em pleno funcionamento.

A programação de inauguração começa às 16h30 e terá como destaque a participação da atriz Zezé Motta, que fará uma leitura dramatizada de crônicas inspiradas em histórias reais de frequentadores do Sesc. Inicialmente anunciada para o evento, a atriz Fernanda Montenegro não poderá comparecer por questões de saúde.

A programação também contará com apresentações musicais e a exposição “Sesc 80 anos: feito de histórias”, que reúne relatos de clientes, memórias da instituição e registros fotográficos de unidades do Sesc em diferentes estados brasileiros.

O novo espaço pretende atender moradores, trabalhadores dos setores de comércio, serviços e turismo, visitantes e integrantes de comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas da região. A proposta também é fortalecer o intercâmbio entre a produção cultural de Paraty e artistas, projetos e saberes de outras partes do país.

Arquitetura integrada à paisagem

O projeto do Sesc Caborê foi concebido em diálogo com a paisagem natural de Paraty. Construído em uma área verde preservada, o espaço tem como um de seus elementos centrais um jequitibá centenário, mantido no terreno e localizado no centro da praça de convivência.

A unidade possui mais de 3 mil metros quadrados de área construída, com sala de dança, sala de ensaios, duas salas acústicas de música, estúdio profissional de áudio, salas de edição, galeria de artes e quatro ateliês. Dois deles são voltados à tecnologia, com recursos como impressão 3D, além de um espaço multiuso para cursos e oficinas.

A produção artística local também está presente na unidade por meio de um mural a céu aberto de aproximadamente 280 metros quadrados, criado por três artistas de Paraty e inspirado em elementos tradicionais da região.

Fase piloto e expansão

Antes da inauguração oficial, o Sesc Caborê iniciou uma fase piloto para testar a infraestrutura e o funcionamento dos espaços. Atualmente, a unidade recebe grupos de Danças Livres, Danças Sociais e Decanto de Dança, além de alunos do Curso Livre de Desenho, participantes do Coral Cênico de Pessoas Idosas Vozes da Memória e uma turma de percussões afro-brasileiras do projeto Batuca.

A inauguração desta quarta-feira representa a entrega da primeira fase do projeto. Uma segunda etapa está prevista para ser concluída em 2029 e deverá incluir um anfiteatro e novos espaços para espetáculos, festivais, conferências e eventos de maior porte.

A inauguração do Sesc Caborê será dia 12 de agosto, a partir das 16h30 na Rua Otávio Gama, 1709, Caborê, Paraty (RJ)com a exposição “Sesc 80 anos: feito de histórias”.