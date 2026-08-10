Educação de Paraty melhora na avaliação dos últimos anosDivulgação/PMP
Paraty alcança maior Ideb da história e sobe 26 posições no RJ
Município registra nota recorde de 5,9 nos anos iniciais e volta a ter índice oficial nos anos finais após ausência nas avaliações de 2021 e 2023
Paraty celebra banana e agricultura sustentável em festival na Barra Grande
Evento de 7 a 9 de agosto destaca produção agroecológica, prêmio nacional, merenda escolar e busca pela Indicação Geográfica da banana
Polícia Ambiental chega a loteamento irregular em área de Paraty
Militares encontraram cercas, piquetes e fundações em fase inicial no bairro Canto Verde, durante ação da Operação Protetor dos Biomas Diversos
Jovem é preso por extorquir barqueiros e financiar facção em Paraty
Homem de 25 anos foi detido na Praia do Pontal e confessou cobrar taxas ilegais e repassar valores a criminosos
Paraty avança na elaboração do Plano Local de Ação Climática
Reunião técnica integrou equipes da prefeitura e parceiros para fortalecer estratégias de prevenção e adaptação às mudanças climáticas
Paraty mantém estado de alerta e orienta população sobre ventos fortes
Defesas Civis da Costa Verde recomendam evitar o mar e áreas abertas e se possível evitar o tráfego pela Rio-Santos durante as rajadas. Em caso de emergência 199 ou 193
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