Educação de Paraty melhora na avaliação dos últimos anos - Divulgação/PMP

Educação de Paraty melhora na avaliação dos últimos anosDivulgação/PMP

Publicado 10/08/2026 10:11

Paraty- A rede pública de ensino de Paraty alcançou, em 2025, o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de sua história . Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município registrou nota 5,9 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. Com o resultado, o município avançou 26 posições no ranking estadual, passando da 71ª para a 45ª colocação entre os 92 municípios do Rio de Janeiro.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, a rede municipal voltou a registrar uma nota oficial no Ideb. Após não contar com amostragem oficial nas edições de 2021 e 2023, em razão dos impactos da pandemia, Paraty alcançou nota 4,5 em 2025, ficando na 56ª posição no ranking estadual.

Segundo a administração municipal, a evolução dos indicadores está relacionada ao trabalho de recomposição da aprendizagem, ao fortalecimento das rotinas escolares e ao planejamento pedagógico desenvolvido pela rede.

O resultado também é atribuído ao trabalho conjunto de professores, equipes gestoras, profissionais de apoio pedagógico, estudantes e famílias, além dos investimentos em infraestrutura e programas educacionais.

Para o município a melhoria dos índices educacionais contribui para o desenvolvimento social de Paraty e para a formação das novas gerações, especialmente em uma cidade reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO por seu patrimônio cultural e natural.

"Os dados divulgados pelo Inep deverão servir de base para o planejamento das próximas metas pedagógicas do município. Entre as prioridades estão a ampliação de programas de reforço escolar, a formação continuada de educadores e a manutenção dos investimentos na rede municipal de ensino".