Começa nesta sexta-feira e vai até domingo - Divulgação/PMP

Começa nesta sexta-feira e vai até domingoDivulgação/PMP

Publicado 06/08/2026 19:07

Paraty — A agricultura familiar e a produção sustentável ganham destaque em Paraty com a realização do 5º Festival da Banana e Produtos de Nossa Terra. O evento acontece entre os dias 7 e 9 de agosto, na Barra Grande, reunindo gastronomia , cultura, feira agroecológica e atividades de formação para produtores rurais.

Feira com produtos fabricados a partir da banana Divulgação/PMP

Organizado pela Cooperativa dos Produtores Rurais de Paraty (PACOVA), em parceria com a Prefeitura e instituições do setor rural, o festival marca o fortalecimento da bananicultura no município, historicamente conhecido pela produção e comercialização da fruta para grandes centros urbanos.

Um dos principais diferenciais da produção local é o cultivo da banana Prata Rio em consórcio com a Mata Atlântica. Os bananais se desenvolvem sob o sombreamento natural das árvores, contribuindo para a proteção das plantas e reduzindo a necessidade de agrotóxicos. O modelo de produção também motivou o início de estudos técnicos para a obtenção do selo de Indicação Geográfica (IG) da banana da Costa Verde.

Banana faz parte da merenda escolar Divulgação/PMP

Produção também chega à alimentação escolar

O fortalecimento da agricultura familiar tem reflexos na alimentação escolar. Paraty destina mais de 45% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) à compra direta de produtos da agricultura familiar, percentual acima do mínimo estabelecido pela legislação.

O modelo adotado pelo município também despertou interesse internacional, com a participação de representantes do governo do Congo em estudos sobre a experiência local.

Outro destaque é a Banana Passa de Paraty, produzida pelo coletivo feminino da agroindústria da PACOVA. O produto conquistou o terceiro lugar nacional na categoria de melhor alimento natural e orgânico do Brasil durante a Bio Brazil Fair/NaturalTech.

A cooperativa também ampliou sua produção sustentável para a polpa da palmeira Jussara, em parceria com a UFRJ. Os produtos são comercializados para outros municípios, incluindo Angra dos Reis e Nova Iguaçu, onde são entregues cerca de 32 mil unidades por mês.

Festival une gastronomia e capacitação

Realizado em frente à sede da PACOVA, às margens da BR-101, o festival terá feira agroecológica, concursos culinários e disputas que vão premiar o melhor cacho de banana e a maior raiz de mandioca. A programação também inclui oficinas e atividades voltadas à qualificação dos agricultores, com temas como cooperativismo, comercialização coletiva, crédito rural pelo PRONAF e defesa sanitária. Entre as capacitações está ainda um curso de produção de chocolate, diante do crescimento do cultivo de cacau na região, como destaca o diretor da PACOVA, Victor Hugo Massini.

- Além da gastronomia e das atrações musicais, trazer formação para os nossos agricultores é importantíssimo. O cooperativismo, a comercialização coletiva e a produção de chocolate são caminhos que podem fortalecer ainda mais a agricultura da região - destacou.

Além de valorizar a produção rural, o festival busca estimular a permanência de jovens e filhos de agricultores no campo. A iniciativa aposta na geração de renda, na soberania alimentar e na preservação do patrimônio natural como pilares para a sucessão familiar e o futuro da agricultura em Paraty.