Prefeito Zezé assinando acordo para substituir tração animal por charretes elétricasDivulgação/PMP
Paraty assina TAC para substituir tração animal por charretes elétricas
Acordo prevê transição de até 16 meses, sem custos para o município, e primeira charrete elétrica deve começar a operar em setembro
Sesc Caborê é inaugurado nesta quarta-feira com programação cultural
E show musical. Novo espaço em Paraty amplia acesso à arte e formação e deve triplicar capacidade de atendimento do Polo Sociocultural Sesc na cidade
Paraty alcança maior Ideb da história e sobe 26 posições no RJ
Município registra nota recorde de 5,9 nos anos iniciais e volta a ter índice oficial nos anos finais após ausência nas avaliações de 2021 e 2023
Paraty celebra banana e agricultura sustentável em festival na Barra Grande
Evento de 7 a 9 de agosto destaca produção agroecológica, prêmio nacional, merenda escolar e busca pela Indicação Geográfica da banana
Polícia Ambiental chega a loteamento irregular em área de Paraty
Militares encontraram cercas, piquetes e fundações em fase inicial no bairro Canto Verde, durante ação da Operação Protetor dos Biomas Diversos
Jovem é preso por extorquir barqueiros e financiar facção em Paraty
Homem de 25 anos foi detido na Praia do Pontal e confessou cobrar taxas ilegais e repassar valores a criminosos
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