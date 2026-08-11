Prefeito Zezé assinando acordo para substituir tração animal por charretes elétricasDivulgação/PMP

J
Jaciara Santos
Paraty - A cidade de Paraty, na Costa Verde,  deu um passo importante para a modernização do turismo e a proteção dos animais. A Prefeitura e a Associação de Carruagem de Paraty assinaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que estabelece a substituição gradual da tração animal por charretes elétricas na atividade turística do município.
As charretes atuais serão substituídas por elétricas - Divulgação/PMP
As charretes atuais serão substituídas por elétricasDivulgação/PMP
 
O acordo prevê uma transição de até 16 meses, prazo que poderá variar de acordo com a fabricação e a entrega dos novos veículos. A expectativa da administração municipal e da associação, no entanto, é antecipar o cronograma. A primeira charrete elétrica, em fase de testes, deve entrar em operação no Centro Histórico já em setembro.
A medida busca conciliar a proteção e o bem-estar dos animais com a preservação da atividade turística e dos empregos de famílias que trabalham como charreteiros na cidade.
Projeto não terá custo para os cofres públicos
Charrete atração turística de quem visita a cidade histórica - Divulgação/PMP
Charrete atração turística de quem visita a cidade históricaDivulgação/PMP
 
De acordo com o TAC, a aquisição das charretes elétricas será viabilizada por meio de parcerias com a iniciativa privada e doações institucionais. Dessa forma, não haverá utilização de recursos do Tesouro Municipal para a compra dos veículos.
O prefeito Zezé destacou que o acordo representa o encerramento da tração animal na atividade turística e a preservação dos postos de trabalho. A elaboração do TAC envolveu órgãos de controle, a Secretaria de Bem-Estar Animal, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a Subprocuradoria-Geral do Município e representantes da categoria.
Para a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Kunihira, o acordo busca equilibrar a proteção animal com a garantia de renda dos trabalhadores e suas famílias. Já o presidente da Associação de Carruagem de Paraty, Lourival Trindade, afirmou que a formalização do acordo oferece segurança jurídica e previsibilidade para a categoria durante o processo de transição. 
Com a mudança, Paraty pretende manter a tradição do passeio turístico, mas com uma alternativa tecnológica que elimine a utilização de animais na atividade. A iniciativa também reforça a proposta de turismo sustentável e a preservação da identidade histórica da cidade, reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
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Prefeito Zezé assinando acordo para substituir tração animal por charretes elétricas
As charretes atuais serão substituídas por elétricas
Charrete atração turística de quem visita a cidade histórica
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