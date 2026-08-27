Sistema de transmissão de energia elétricaDivulgação/Reprodução Rede Social
Apagão afeta 52 mil clientes em Angra dos Reis e Paraty
Falha em linha de transmissão na região da Usina de Angra atingiu seis subestações; cerca de 45 mil imóveis continuam sem luz
Paraty prorroga inscrições para edital cultural da Lei Aldir Blanc
Prazo vai até 28 de agosto e prevê R$ 340 mil para financiar 49 projetos de artistas, coletivos e iniciativas culturais do município
Polícia constata crime ambiental na Cachoeira do Belina
Nove denúncias levaram agentes ao local, onde foram identificados corte de árvores, área demarcada para obra e construção irregular
Homem é preso com mais de 200 porções de drogas durante ação em Paraty
Abordagem ocorreu às margens da Rio-Santos, no bairro Taquari; PM apreendeu cocaína, maconha e dinheiro e levou suspeito à delegacia
Paraty celebra 44º Festival da Cachaça com tradição e sabor
Evento gratuito reúne história, alambiques tradicionais, gastronomia caiçara e shows em celebração à cultura de Paraty
Paraty suspende aulas após alerta de vendaval nesta sexta-feira
Medida preventiva vale para toda a rede municipal e busca preservar a segurança de alunos e profissionais diante da previsão de ventos fortes
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