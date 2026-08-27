Sistema de transmissão de energia elétrica - Divulgação/Reprodução Rede Social

Sistema de transmissão de energia elétricaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 27/08/2026 01:56

Paraty - Uma falha no sistema de transmissão de energia elétrica deixou moradores de diferentes regiões de Angra dos Reis e Paraty no escuro no fim da tarde desta quarta-feira (26). A interrupção começou por volta das 17h33 e chegou a atingir cerca de 52 mil clientes nos dois municípios da Costa Verde. Aproximadamente 45 mil unidades consumidoras ainda aguardavam o restabelecimento do serviço.

Mais de 52 mil clientes sem luz Divulgação

Segundo as informações apuradas, a ocorrência teve origem no sistema de transmissão após o desligamento de uma instalação de 138 kV localizada na região da Usina de Angra. O problema gerou reflexos diretos no funcionamento de seis subestações: Itaorna, Mambucaba, Paraty, São Roque, Tarituba e Patrimônio.

A transmissão de energia no trecho afetado é de responsabilidade da AXIA Energia (Furnas), que já foi acionada e trabalha nas ações necessárias para normalizar o abastecimento. Vale ressaltar que a ocorrência não possui relação com a operação da Eletronuclear. As equipes seguem mobilizadas para garantir o retorno gradual do serviço nas localidades atingidas.