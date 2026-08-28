Nossa Senhora dos Remédios - Divulgação/PMP

Nossa Senhora dos RemédiosDivulgação/PMP

Publicado 28/08/2026 20:47

Paraty — A tradição religiosa e a história de Paraty, na Costa Verde, se encontram durante a Festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira do município, realizada entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro. A celebração , que atravessa três séculos, reúne moradores, fiéis e a tradicional Caravana da Saudade no Centro Histórico.

Neste ano, os atos litúrgicos e as novenas serão realizados na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A mudança temporária ocorre por razões de segurança e engenharia preventiva, enquanto a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios passa por obras de conservação estrutural no telhado e na cobertura.

As intervenções são conduzidas por especialistas da Arquiteco Projetos e têm como objetivo preservar a autenticidade arquitetônica do templo, um dos principais símbolos do patrimônio histórico de Paraty.

A história da Matriz está diretamente ligada à formação urbana da cidade. Após a transferência do povoado original do Morro de São Roque para a planície litorânea, entre 1635 e 1646, foi construída uma primeira capela de taipa. Em 1712, com o crescimento econômico impulsionado pelo Ciclo do Ouro e pela produção de aguardente, o templo foi substituído por uma construção de pedra e cal.

Em 1787, começaram as fundações da atual Igreja Matriz, em estilo neoclássico. O templo passou a desempenhar papel central na organização do traçado urbano de Paraty, marcado pelo planejamento ortogonal, pelas ruas de pedra e pela influência das marés na limpeza natural das vias.

A construção foi concluída e inaugurada em 1873, após quase um século de obras financiadas pelo esforço de benfeitores e recursos locais. As torres sineiras permaneceram inacabadas, característica que se tornou parte da identidade do monumento.

Durante o período de restauro, a tradição da Festa de Nossa Senhora dos Remédios continua mantida na Igreja do Rosário. A programação também preserva manifestações culturais, como a confecção de flores de papel crepom pelas famílias e o tradicional cortejo dos anjinhos.

A Prefeitura de Paraty participa da organização da festividade com ações de ordenamento urbano, fiscalização, suporte ao trânsito e limpeza pública no perímetro histórico. A celebração reforça a relação entre a preservação do patrimônio material e as tradições comunitárias que permanecem vivas na cidade.