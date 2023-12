Thiaguinho - Divulgação

ThiaguinhoDivulgação

Publicado 15/12/2023 11:23

A Prefeitura de Paty divulgou os principais nomes que vão compor o line-up da Festa do Tomate 2024, mais tradicional festa do sul do estado. Segundo a organização, a expectativa é que o público seja ainda maior que da mais recente edição.

O evento será realizado entre os dias 24 de maio e 2 de junho, abrangendo dois finais de semana. A venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (18), pela internet, com a novidade da opção de meia-entrada social para todas as pessoas.

ATRAÇÕES

Para o próximo ano, foram convoidados alguns dos artistas mais ouvidos nas plataformas de streaming nos últimos tempos, como Ana Castela, Mari Fernandez, Nattan, Kevin o Chris e L7nnon. Com mais tempo de estrada, Thiaguinho e Jorge & Mateus vão retornar à Festa do Tomate, enquanto o grupo Sorriso Maroto prepara a estreia no Parque de Exposições Amaury Pullig. Delacruz, Filipe Ret, Pedro Sampaio, Matuê, Manu Bahtidão e DJ KVSH completam a lista.



Além dos shows noturnos, a Festa do Tomate oferece uma extensa programação diurna, com feira de artesanato, parque de diversão, fazendinha, concursos e exposição de produtos agrícolas e shows infantis.

PROGRAMAÇÃO INICIAL

24 maio (sexta-feira)

Filipe Ret

Mari Fernandez

Nattan

DJ KVSH

25 de maio (sábado)

Thiaguinho

L7nnon

Manu Bahtidão

Papatinho

31 de maio (sexta-feira)

Matuê

Pedro Sampaio

Jorge & Mateus

Sorriso Maroto

1º de junho (sábado)

Ana Castela

Delacruz

Kevin o Chris