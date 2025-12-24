Novas instalações marcam novo capítulo na política de assistência social do município - Foto: Divulgação

Novas instalações marcam novo capítulo na política de assistência social do municípioFoto: Divulgação

Publicado 24/12/2025 14:58

Paty do Alferes - No dia em que Paty do Alferes celebrou seus 38 anos de emancipação, a Prefeitura Municipal realizou a entrega histórica da sede própria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), uma demanda aguardada há décadas pela população e, especialmente, pelos profissionais que atuam no setor.

Além de autoridades municipais como o prefeito Julinho Juju, a secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty, Elaine Aguiar, e vereadores, a cerimônia de inauguração contou com a presença da secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, que reforçou a importância da união entre as esferas de poder para o fortalecimento de políticas públicas e oferta de serviços de qualidade. Na ocasião, a representante também recebeu o título de cidadã honorária patiense, pelos serviços prestados a favor do município.

“O que é bom para mim e pra você, deve ser melhor ainda para a nossa população”, disse Rosângela, referindo-se a Julinho Juju. “E isso acontece quando os poderes municipal, estadual e federal trabalham juntos por um bem maior. Estou muito feliz em participar deste momento e anuncio aqui que mais recursos estão garantidos para Paty do Alferes no ano que vem”, afirmou.

Novo CRAS: infraestrutura moderna e mais conforto para todos A nova unidade oferece um espaço amplo, moderno e acolhedor, capaz de centralizar os atendimentos e garantir mais eficiência e dignidade aos cidadãos que utilizam os serviços, além de melhores condições de trabalho para os funcionários. A secretária municipal de Desenvolvimento Social falou sobre a importante conquista e o que ela representa. “O CRAS

tinha um pequeno espaço dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, que não atendia adequadamente às necessidades dos servidores e dos usuários, em termos de infraestrutura. Conquistar, enfim, uma sede para esse serviço tão necessário é um avanço significativo na nossa política de assistência social; mostra que Paty segue avançando, investindo em políticas públicas que promovam inclusão, cidadania e cuidado. Agradeço ao prefeito Julinho Juju, à Câmara de Vereadores e à nossa secretária estadual por todo apoio e por proporcionarem mais dignidade para os nossos servidores e o povo patiense”, declarou Elaine Aguiar.

Julinho Juju, por sua vez, falou sobre a relação entre boas condições de trabalho e a eficiência do serviço prestado. “Uma das melhores coisas herdadas da última gestão é a equipe do Social, e aqui, faço uma menção especial aos servidores do CRAS. São profissionais competentes que, infelizmente, não eram valorizados como deveriam. Uma mão de obra boa, mas sem condições adequadas de trabalho, não consegue dar o seu máximo. Estamos felizes em contribuir para mudar esse cenário e, assim, garantir que os nossos profissionais atuem com mais prazer, eficiência e dedicação, e que os cidadãos acessem serviços de qualidade”, afirmou o prefeito.