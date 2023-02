Museu Casa de Santos Dumont recebe quase 100 mil visitantes ao ano - Divulgação

Publicado 02/02/2023 09:34

Petrópolis - No ano do sesquicentenário do nascimento do Pai da Aviação, o Museu Casa de Santos Dumont passará por uma grande reforma. As intervenções na Encantada vão garantir mais acessibilidade e conforto para os visitantes. Os trabalhos têm início na próxima semana e para isso o museu ficará fechado para visitação a partir da terça-feira (7).

“O Museu Casa de Santos Dumont é um dos nossos principais pontos turísticos. Com essa reforma, vamos revitalizar o local e entregar à população e aos turistas uma experiência de museu mais tecnológica e mais bonita”, ressaltou a secretária de Cultura, Diana Iliescu. O Museu Casa de Santos Dumont recebe quase 100 mil visitantes ao ano.

Tanto a fachada, incluindo o telhado quanto a parte interna da Casa de Santos Dumont e do Centro Cultural 14 Bis passarão pela reforma. Todo o projeto foi aprovado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan).