Reunião do Comitê Científico - Divulgação

Publicado 27/01/2023 13:35 | Atualizado 27/01/2023 13:43

Petrópolis - O Comitê Cientifico definiu, na última quarta-feira (25), retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas e transporte público. A recomendação, no entanto, é que pessoas imunossuprimidas ou que apresentem algum tipo de síndrome respiratória ou gripal, mantenham a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI). A decisão se baseou nos quadros epidemiológicos do município.

“Tanto a COVID-19 quanto os casos de pessoas com síndromes respiratórias estão em processo de estabilidade na cidade. Neste momento, temos apenas sete pessoas internadas, quatro delas estão em leitos clínicos e três em UTI. Estamos satisfeitos com a evolução da vacinação e a queda no número de casos em Petrópolis”, destaca o prefeito Rubens Bomtempo.

No entanto, o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, destacou a importância de que toda a população tenha a consciência e continue procurando os postos de vacinação “Completar o esquema vacinal é essencial. No ano passado, realizamos uma série de ações para garantir a ampliação da cobertura, como a vacinação nas escolas. Para garantir a imunização, as pessoas precisam estar com o esquema completo, ou seja, no caso dos adultos, com as quatro doses”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo. O decreto com os novos protocolos contra a COVID-19 será publicado no Diário Oficial (DO).