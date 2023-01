COMAC de Petrópolis - Divulgação

Publicado 24/01/2023 06:04

Petrópolis - De 25 de janeiro a 3 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, a Comac vai estar aberta para as inscrições, a serem realizadas de forma presencial, para o Projeto Juventude. As inscrições devem ser realizadas na sede da instituição à Rua Doutor Sá Earp, 88 – parte A, no Morin.

O Projeto Juventude objetiva o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho como jovem aprendiz. As atividades são voltadas para adolescentes com idade entre 17 e 21 anos, cursando o Ensino Médio no turno da noite ou que já o tenham concluído.



Para realizar a inscrição os interessados devem entregar na sede da Comac os documentos originais, bem como cópia: foto 3x4 atual com fundo branco; Certidão de Nascimento; Documento de Identidade; CPF – Comprovante de Pessoa Física; CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; Título de Eleitor; Comprovante de residência atual; Boletim Escolar 2022, Declaração de Escolaridade 2023 ou Comprovação de Conclusão do Ensino Médio; Certificado de Reservistas para os alunos maiores de 18 anos; e o Cartão Setranscard. Além de apresentar original e entregar cópiado documento de identidade e CPF do responsável legal.

“Passamos pela COVID- 19 e pelas tragédias das chuvas em 2022. Agora, em 2023, vamos dar as mãos e olhar para frente, construirmos juntos. Os projetos sociais da Comac vêm justamente para mostrar que ninguém está sozinho, sobretudo crianças e adolescentes que precisam de um olhar e atendimento diferenciados”, ressaltou Fernanda Ferreira, presidente da Comac.

Informações sobre a Comac e outras formas de colaborar com a Instituição, basta entrar em contato por meio do WhatsApp: (24) 98826-6315 ou pelo telefone: (24) 4104-1062. A instituição tem também o site https://www.comac.org.br/ o Instagram @comacpetropolis (https://www.instagram.com/comacpetropolis/) e o Facebook @comacdepetropolis (https://www.facebook.com/comacdeptropolis/).

SERVIÇO

COMAC de Petrópolis

Rua Doutor Sá Earp, 88 – parte A

25.625-073 Morin - Petrópolis/RJ

Google Maps: https://goo.gl/maps/ZG3ea56WSR8jTXhLA

WhatsApp: (24) 98826-6315

Site: https://www.comac.org.br/

Telefones: (24) 4104-1062

E-mails: diretoria@comac.org.br

Instagram: @comacpetropolis (https://www.instagram.com/comacpetropolis/)

Facebook: @comacdepetropolis (https://www.facebook.com/comacdeptropolis/)