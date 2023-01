Durante a ação, a Comdep compra garrafas PET, latinhas de alumínio, entre outros materiais recicláveis - Divulgação

Publicado 24/01/2023 05:45

Petrópolis - O programa PET Zero chegou ao bairro Independência e faz parte das ações que a Prefeitura de Petrópolis está promovendo na região, por meio do programa “Nosso Bairro”. Mais de 12 mil unidades de materiais recicláveis foram recolhidos, gerando mais de R$ 8,6 mil de renda extra para a comunidade.

O projeto foi criado em 2016 e retomado pela gestão municipal no ano passado. A primeira experiência de 2022 foi no Vale do Carangola, onde o PET Zero recolheu mais de 14.400 unidades de materiais recicláveis. O programa também passou pelo bairro Atílio Marotti, coletando mais de 20.300 unidades. No bairro da Glória, mais de 30 mil unidades foram recolhidas.

“O Programa Nosso Bairro continua a todo vapor no bairro Independência. São várias ações integradas da Prefeitura acontecendo simultaneamente na região. O PET Zero é uma ação que beneficia tanto o meio ambiente, minimizando o descarte irregular do material na natureza, quanto os moradores, que ganham um reforço na renda”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Durante a ação, a Comdep compra garrafas PET, latinhas de alumínio, entre outros materiais recicláveis. Para cada unidade, a Companhia paga o valor de R$0,12. A Comdep também compra materiais por quilo e litro.