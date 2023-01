Secretaria de Proteção e Defesa Civil também está atendendo moradores de várias regiões - Reprodução

Secretaria de Proteção e Defesa Civil também está atendendo moradores de várias regiõesReprodução

Publicado 23/01/2023 14:15

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis também está participando do programa Nosso Bairro, que está levando uma série de ações integradas da prefeitura à região do Independência. Oficinas de pluviômetros, cadastramento de voluntários na Rede Salvar e de moradores no sistema de alertas por SMS são algumas das ações desenvolvidas.

"O Nosso Bairro envolve todas as secretarias e é uma ação intersetorial. No caso da Defesa Civil, o contato com a comunidade é o passo mais importante para construir e fortalecer em cada morador a cultura da resiliência. A proteção está em cada atitude e é isso que estamos mostrando", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil também está atendendo os moradores de regiões como Alto Independência, Independência, Taquara, Bairro Mauá, Quarteirão Italiano e Cremerie sobre abertura e retirada de Registros de Ocorrências, além de estar alinhada com o Posto da Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde, que acabam sendo multiplicadores das noções de Defesa Civil.

Integrante do Nudec do Taquara, a moradora Simone Izídio já está percebendo os resultados das ações do Nosso Bairro. “Parabenizo o prefeito e à Defesa Civil pelos resultados que estão sendo alcançados. A audiência pública aconteceu no dia 18 e o resultado na nossa comunidade já surgiu”, disse.

Também está sendo realizado o cadastramento de voluntários para a Rede Salvar, para atuação em situação de desastres; além do cadastramento para recebimento de alertas e informes da Defesa Civil por SMS através do número 40199.

“Integrar a Defesa Civil e as comunidades de forma geral, mais especificamente a comunidade do Alto Independência pela abrangência local, é de suma importância, porque é desta forma que podemos fomentar, dia após dia, a importância de pensar no senso de coletividade e prevenção de riscos. Além disso, eventos como este mostram na prática como é feita a integração das secretarias. Trabalhamos juntos em prol de objetivos em comum.”, disse o Secretário de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers.