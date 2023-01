Pfizer pediátrica já está disponível no Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamarati e UBSs do Quitandinha e Itaipava - Divulgação

Publicado 19/01/2023 08:56

Petrópolis - Crianças de 3 e 4 anos que estejam aguardando para completar o esquema vacinal com a segunda dose da Coronavac, contra a covid-19, já podem procurar os postos de vacinação. Na tarde desta quarta-feira (18), a Prefeitura de Petrópolis recebeu um novo lote do imunizante, que estará disponível em cinco postos: Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamarati e UBSs do Quitandinha, Itaipava e Posse, a partir desta quinta-feira (19).

Foram entregues ao município, 780 doses da vacina Coronavac. Apesar dos constantes pedidos da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde feitos a Secretaria de Estado de Saúde, o imunizante estava em falta desde o dia 26 de dezembro, quando as últimas doses foram aplicadas. A última remessa havia sido entregue ao município no mês de novembro.

“A chegada desse novo lote era muito esperada por pais e responsáveis, tanto para a primeira quanto para a segunda aplicação da dose. Por meio da Divisão de Imunização com municípios vizinhos conseguimos uma remessa de Pfizer pediátrica, destinada a crianças de 5 a 11 anos, porém, também em pouca quantidade. Por isso, ela só estará disponível em quatro postos divididos entre o primeiro e o terceiro distrito”, explica o prefeito Rubens Bomtempo.

A Pfizer pediátrica, segundo o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, já está disponível no Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamarati e UBSs do Quitandinha e Itaipava. “Os índices de contaminação estão baixos, porém, não podemos relaxar. A melhor forma de se proteger do agravo clínico desta doença é completar todo o esquema vacinal, inclusive com as doses de reforço”, frisa Curvelo.