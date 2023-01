Aparelhos foram entregues pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo - Divulgação

Aparelhos foram entregues pelo prefeito de Petrópolis, Rubens BomtempoDivulgação

Publicado 18/01/2023 10:22

Petrópolis - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Petrópolis recebeu mais uma remessa de equipamentos para melhorar a qualidade dos atendimentos prestados à população. O prefeito Rubens Bontempo fez a entrega de novos aspiradores portáteis, monitores multiparâmetros e cardioversores com desfibriladores externos automáticos para equipar as ambulâncias básicas e viatura avançada do serviço.

“Além desses aparelhos, também foram adquiridos novos monitores cardíacos, marcapassos, sensor de têmpera, monitoria de pressão arterial e oximetria. São equipamentos de última geração. Esses investimentos são fundamentais, não só pra melhorar a qualidade, mas para darmos uma resposta mais eficaz a população”, disse Bomtempo.

“Os novos equipamentos já estão em funcionamento nas viaturas do SAMU. São aparelhos importantes, que permitem, inclusive, fazer uma série de acompanhamentos, sobre as condições de uma vítima. Nosso objetivo é continuar avançando e melhorando, cada vez mais, a Saúde dos petropolitanos”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

O coordenador do Samu, Cláudio Morgado, destaca que a chegada dos aparelhos significa um salto de qualidade nos serviços prestados, principalmente porque aumentam as chances de sobrevida de uma vítima.