Material apreendido em operação da PM no Vale do Carangola - Divulgação

Publicado 18/01/2023 09:57

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do Serviço Reservado (P/2) do 26º BPM de Petrópolis prenderam, na noite desta terça feira (17), um homem por tráfico de drogas no Vale do Carangola.

Os militares foram verificar denúncia de que criminosos estariam vendendo drogas próximo ao ponto final, e de imediato foram ao local, onde avistaram um homem efetuando a venda de drogas para usuários no local. Após a abordagem, foram encontrados na posse do acusado R$400,00 e um tablete de maconha. Indagado, o mesmo confessou que estava traficando e após vasculhamento pelo local foi encontrada uma sacola plástica contendo material entorpecente.



Material apreendido:

- 148 cápsulas de cocaína;

- 108 fracos de lança perfume;

- 02 tijolos grandes de maconha;

- 01 trouxinha de maconha;

- R$400,00 em espécie.



A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, em Itaipava, onde o acusado foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante conforme prevê o Art. 33 da Lei 11.343/06.