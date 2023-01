Até o dia 20 de janeiro, o contribuinte que pagar em cota única terá 10% de desconto no IPTU - Reprodução

Até o dia 20 de janeiro, o contribuinte que pagar em cota única terá 10% de desconto no IPTUReprodução

Publicado 12/01/2023 13:15

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis abriu mais cinco postos de atendimento para a emissão da 2ª via do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): Cascatinha, Mosela, Rua Teresa e 2 no Centro. Esses postos passam a funcionar a partir desta quinta-feira (12). Com isso, são 16 postos por todo o município, nos cinco distritos. Os outros 11 começaram a funcionar na última segunda-feira (9).

“O nosso objetivo com esses postos de atendimento é que o contribuinte não precise percorrer grandes distâncias caso precise emitir a 2ª via do carnê. Essa foi uma medida que deu muito certo em 2022, quando a Prefeitura abriu, pela primeira vez, 15 postos de atendimento. Neste ano, estamos com 16”, disse o prefeito Rubens Bomtempo

Os cerca de 100 mil carnês do IPTU já foram enviados pelos Correios. Até o dia 20 de janeiro, o contribuinte que pagar em cota única terá 10% de desconto no IPTU.

Para aproveitar essa oportunidade e ter o desconto, o morador tem, portanto, 3 opções: usar o carnê que recebeu pelos Correios; emitir a segunda via do carnê pela internet (no site da prefeitura: www.petropolis.rj.gov.br ); ou emitir a 2ª via nos polos de atendimento montados pela prefeitura.

“É importante que o morador de Petrópolis aproveite essa oportunidade e pague o IPTU em cota única com 10% de desconto. É bom para a cidade, que está realizando 100 obras em resposta às chuvas, e é bom para o contribuinte, que tem esse desconto”, disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.

Os postos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Veja abaixo os endereços dos postos de atendimento:

•24 de Maio (Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Rua 24 de Maio, 2)

•Bingen (Escola Municipal Johann Noel - Rua Bingen, 843)

•Cascatinha (Escola Municipal Fábrica do Saber – Rua Machado Fagundes, 269)

•Centro (Centro de Cultura Raul de Leoni - Praça Visconde de Mauá)

•Centro (Inpas – Rua Alencar Lima, 35, salas 101 a 115)

•Centro (Secretaria de Fazenda – Avenida Koeler, 260)

•Coronel Veiga (Escola Municipal Prefeito Jamil Sabrá - Rua Coronel Veiga, 1.130)

•Corrêas (Escola Municipal Professor Josemar Contage - Rua Castro Alves, 80)

•Independência (Escola Municipal Alto Independência - Rua Leonor Maia, 1.670)

•Itaipava (Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes - Estrada União e Indústria, 10.000)

•Itamarati (Escola Municipal Rosemira Cavalcanti - Rua João de Farias, s/n)

•Mosela (Escola São Judas Tadeu – Rua Mosela, 1.445)

•Nogueira (Escola Municipal Professor Nilton São Thiago - Avenida Leopoldina, 561)

•Pedro do Rio (Escola Municipal Monsenhor João de Deus - Rua Doutor Barros Franco, s/n)

•Posse (CEI Ângela Maria da Conceição Silva - Estrada União e Indústria, 33.666)

•Retiro (Liceu Municipal Carlos Chagas Filho - Avenida Barão do Rio Branco, 2.053)