Rubens Bomtempo visitou o posto de saúde do Vale das VideirasDivulgação

Publicado 10/01/2023 10:01

Petrópolis - O Vale das Videiras vai ganhar, em breve, novos investimentos na saúde e educação: o bairro, na região de Araras, terá um novo Centro de Educação Infantil – o CEI Videirinha – e a ampliação do Posto de Saúde da Família (PSF). O prefeito Rubens Bomtempo fez uma visita pela localidade no último sábado (7).

Ele foi acompanhado do vereador Júnior Coruja; e do presidente da Associação de Moradores do Vale das Videiras (Amavale), Daniel Ribeiro. Bomtempo visitou os equipamentos públicos ao lado dos secretários de Saúde, Marcus Curvelo; de Educação, Adriana de Paula; e de Gabinete, Luciane Bomtempo.

Novo CEI Videirinha

A visita começou no espaço de 300 m² onde será inaugurado o novo CEI Videirinha. O Centro de Educação Infantil está sendo construído com recursos da Amavale e será administrado pela Prefeitura, se integrando à rede municipal de ensino. O local vai ter capacidade para atender até 70 crianças com idade a partir de 3 anos. “A Associação faz muito pelos moradores aqui do Vale. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa parceira, apoiando e incentivando ações que tragam benefícios e melhoria na qualidade de vida dos moradores”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Reforma e ampliação do PSF

Depois, Bomtempo, Coruja e os secretários municipais visitaram o Posto de Saúde da Família da região. Por lá, as melhorias previstas são: pintura, readequação do espaço interno e reparos na estrutura. Também está sendo planejada a construção de um consultório odontológico e uma sala de curativos.

“Em breve estaremos iniciando a obra de reforma e ampliação da unidade de saúde, melhorando o ambiente de trabalho para nossos servidores e proporcionando aos moradores da região mais conforto e qualidade nos atendimentos prestados neste equipamento público. Também estamos trabalhando para instalar uma base do SAMU na região”, acrescentou Bomtempo.

Escola Municipal Américo Fernandes Ribeiro

O prefeito também visitou a Escola Municipal Américo Fernandes Ribeiro. Inaugurada em 2004, ela hoje atende cerca de 200 alunos da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Bomtempo verificou a necessidade de algumas intervenções e lembrou que o Programa de Gestão Descentralizada de Recursos da Educação Municipal (PGDREM) terá os valores por aluno ampliados de R$ 2,64 para R$ 10. Ou seja: as equipes das escolas terão quatro vezes mais recursos para investimento em pequenas intervenções.

“Pedi para a direção da escola para preparar um levantamento das principais necessidades e demandas do local e apresentar nos próximos dias. Além disso, já identificamos algumas ações necessárias que estaremos providenciando”, explicou o prefeito Rubens Bomtempo.

Na ocasião, o Prefeito esteve na Estrada Almirante Paulo Meira, onde houve um deslizamento de pedras. “Desobstruímos a estrada de forma emergencial. Nos próximos dias, a Comdep vai fazer o desmonte das pedras que rolaram. Além disso, técnicos da secretaria de obras, vão vistoriar o local para definir qual intervenção será mais adequada”, disse.

O presidente da Associação de Moradores do Vale das Videiras (Amavale), Daniel Ribeiro, destacou a importância da parceria entre a prefeitura e a Amavale para o desenvolvimento da região. “Essa parceria gera um ganho muito significativo para a região. O anuncio da ampliação e reforma do Posto de saúde para os moradores foi muito gratificante. O número de moradores do Vale cresceu muito, com isso, a demanda da saúde local também. Ficamos muito felizes e ansiosos principalmente com o anuncio que prefeito fez sobre a instalação da base do Samu”, ressaltou.